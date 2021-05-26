Украина запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России до октября

«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой», — сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Он допустил, что запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии может быть продлен и после 1 октября. По словам депутата Верховной рады, члена фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, он выступал за бессрочный запрет или хотя бы до конца 2021 г. «Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца», — заключил он.