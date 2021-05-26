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Украина запретила импорт электроэнергии из Белоруссии и России до октября

Ведомости

Нацкомиссия Украины, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссия до 1 октября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на соответствующее решение регулятора.

«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой», — сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Он допустил, что запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии может быть продлен и после 1 октября. По словам депутата Верховной рады, члена фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, он выступал за бессрочный запрет или хотя бы до конца 2021 г. «Однако фактически принято решение остановить импорт пока только на 4 месяца», — заключил он.

Регулятор также поручил оператору системы передачи возместить победителям аукционов средства, уплаченные за пропускную способность, распределенную на годовых аукционах. Решение на момент написания новости не было опубликовано на сайте НКРЭКУ. Решение о запрете импорта из Белоруссии и России, в частности, мотивируется тем, что эти две страны, в отличие от Украины, не входят в европейское Энергетическое сообщество.

В сентябре 2019 г. Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из Белоруссии и России. В апреле 2020 г. он был ограничен из-за карантина и возобновлен в феврале 2021 г. 18 мая Минэнерго предложило НКРЭКУ запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии, так как эта практика противоречит стратегии Украины и является потенциальной угрозой.

Энергетическое сообщество, на которое ссылается в своем решении НКРЭКУ, включает государства Евросоюза, а также Албанию, страны бывшей Югославии, Украину и Грузию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных