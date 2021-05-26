Росстат зафиксировал резкое увеличение доходов российского бизнеса
Прибыль российских организаций в первом квартале текущего года составила 6,06 трлн руб., а убыток — 1,07 трлн руб. Таким образом, общий финансовый результат («прибыль минус убыток) сложился на уровне 4,99 трлн руб., что в 3,4 раза превышает показатель сопоставимого периода прошлого года, следует из материалов Росстата.
При оценке ведомство не учитывало показатели субъектов малого предпринимательства, банков и некредитных финорганизаций и госучреждений.
В то же время по сравнению с первым кварталом 2019 г., то есть до пандемии, рост был менее существенным — 31,9%. Тогда организации совокупно заработали 3,78 трлн руб.
Наибольший финансовый результат в первом квартале года продемонстрировали обрабатывающие производства — 1,38 трлн руб. В тройку лидеров вошли также компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых (1,27 трлн руб.) и оптовой или розничной торговлей автотранспортными средствами, мотоциклами и их ремонтом (1 трлн руб.).
Наибольший убыток получили компании из обрабатывающей отрасли — 223,8 млрд руб., а также организации, занимающиеся транспортировкой и хранением и компании из сферы добычи полезных ископаемых — 169,1 млрд руб. и 134,3 млрд руб. соответственно.
Максимальный рост прибыльности по сравнению с первым кварталом 2020 года зафиксирован в таких отраслях, как оптовая торговля автомобилями — в 2,5 раза, производство и распределение газообразного топлива — в 2 раза, растениеводство и животноводство — на 74,6%, обрабатывающие производства — на 74,3%, деятельность гостиниц и предприятий общепита — на 68,9% и розничная торговля — на 35,7%, указали в Росстате.
При этом в 16,6 раз в годовом выражении увеличились убытки компаний и предприятий, оказывающих почтовые и курьерские услуги. Кроме того, в 6 раз выросли потери компаний из сферы трубопроводного транспорта.
В целом доля прибыльных предприятий в первом квартале повысилась на 3,2 п.п. по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года — до 66,9%. Доля убыточных, соответственно, сократилась. Она составила 33,1% против 36,3% годом ранее.