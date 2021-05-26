Росстат зафиксировал резкое увеличение доходов российского бизнеса

Максимальный рост прибыльности по сравнению с первым кварталом 2020 года зафиксирован в таких отраслях, как оптовая торговля автомобилями — в 2,5 раза, производство и распределение газообразного топлива — в 2 раза, растениеводство и животноводство — на 74,6%, обрабатывающие производства — на 74,3%, деятельность гостиниц и предприятий общепита — на 68,9% и розничная торговля — на 35,7%, указали в Росстате.