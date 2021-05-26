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Недельная инфляция в России вновь ускорилась

Ведомости

Недельная инфляция в России в период с 18 по 24 мая составила 0,2%, хотя до этого на протяжении двух недель держалась на уровне 0,1%, следует из материалов Росстата.

В целом с начала мая потребительские цены увеличились на 0,5%. В прошлом году показатель за весь последний месяц весны был 0,3%. С начала 2021 г. стоимость товаров возросла на 3,2%.

«За период с 18 по 24 мая 2021 г. выросли цены: на крупу гречневую — на 0,7%, колбасу вареную, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 0,6%, свинину, баранину, маргарин, карамель — на 0,5%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, консервы мясные, печенье, водку, обеды в столовых, кафе, закусочных — на 0,3%» — посчитали в ведомстве.

Сахар подорожал в среднем на 0,1%. Подсолнечное масло выросло в цене заметнее — на 0,5%.

При этом на 8,2% подешевели огурцы, а на 3,5% — помидоры. Стоимость куриных яиц снизилась на 2,3%, а на шлифованный рис и пастеризованное молоко — на 0,1% соответственно.

Инфляция в России остается на повышенном уровне с конца прошлого года. По итогу 2020 г. она составила 4,9% в годовом выражении при целевом значении Банка России в 4%, а уже в январе впервые с первой половины 2019 г. преодолела порог в 5%. В марте показатель достиг рекордных с 2016 г. 5,8%. В апреле же Росстат сообщил о снижении годовой инфляции до 5,5%. ЦБ объяснил это высокой базой прошлого года, когда наблюдалось резкое подорожание ряда товаров.

Ранее по теме: ЦБ объяснил замедление роста цен на продукты в апреле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных