Недельная инфляция в России вновь ускорилась

Инфляция в России остается на повышенном уровне с конца прошлого года. По итогу 2020 г. она составила 4,9% в годовом выражении при целевом значении Банка России в 4%, а уже в январе впервые с первой половины 2019 г. преодолела порог в 5%. В марте показатель достиг рекордных с 2016 г. 5,8%. В апреле же Росстат сообщил о снижении годовой инфляции до 5,5%. ЦБ объяснил это высокой базой прошлого года, когда наблюдалось резкое подорожание ряда товаров.