Недельная инфляция в России вновь ускорилась
Недельная инфляция в России в период с 18 по 24 мая составила 0,2%, хотя до этого на протяжении двух недель держалась на уровне 0,1%, следует из материалов Росстата.
В целом с начала мая потребительские цены увеличились на 0,5%. В прошлом году показатель за весь последний месяц весны был 0,3%. С начала 2021 г. стоимость товаров возросла на 3,2%.
«За период с 18 по 24 мая 2021 г. выросли цены: на крупу гречневую — на 0,7%, колбасу вареную, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 0,6%, свинину, баранину, маргарин, карамель — на 0,5%, сосиски, сардельки, рыбу мороженую, консервы мясные, печенье, водку, обеды в столовых, кафе, закусочных — на 0,3%» — посчитали в ведомстве.
Сахар подорожал в среднем на 0,1%. Подсолнечное масло выросло в цене заметнее — на 0,5%.
При этом на 8,2% подешевели огурцы, а на 3,5% — помидоры. Стоимость куриных яиц снизилась на 2,3%, а на шлифованный рис и пастеризованное молоко — на 0,1% соответственно.
Инфляция в России остается на повышенном уровне с конца прошлого года. По итогу 2020 г. она составила 4,9% в годовом выражении при целевом значении Банка России в 4%, а уже в январе впервые с первой половины 2019 г. преодолела порог в 5%. В марте показатель достиг рекордных с 2016 г. 5,8%. В апреле же Росстат сообщил о снижении годовой инфляции до 5,5%. ЦБ объяснил это высокой базой прошлого года, когда наблюдалось резкое подорожание ряда товаров.