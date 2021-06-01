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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ведомости

Президент России Владимир Путин договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на встрече в Сочи о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра с 1 января 2022 года, передает «БелТА».

«По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться», — сообщил Лукашенко, отметив, что Путин пообещал ему, что «по поставкам нефти никаких проблем не будет». Подробностей белорусский лидер не привел.

«России это выгодно. Мы можем 22 млн т нефти переработать, — отметил Лукашенко.

Последний раз тема частичной компенсации налогового маневра обсуждалась Путиным и Лукашенко больше года назад, в феврале 2020 г. Тогда лидеры подтвердили, что Москва пообещала Минску снизить цену на нефть за счет сокращения премий российских компаний на $2 за тонну в год. Однако эта мера покрывала лишь чуть больше 10% потерь Белоруссии в 2020 году от налогового маневра в России.

С 2015 г. Россия проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. К 2024 г. пошлина на нефть должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год. Для Белоруссии налоговый маневр означает постепенный уход от ценовых преференций при закупках российской нефти.

В конце 2018 г. тогдашний премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предложил компенсировать белорусской стороне издержки от реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. Минск подчеркивал, что его издержки составят порядка $10 млрд в 2019-2024 гг. В ответ на инициативу Румаса тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил идею углубления интеграции на базе подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства. В годовщину договора, в 2019 г., Путин и Лукашенко намеревались подписать соответствующие «дорожные карты», однако в конце того же года между странами произошли разногласия в вопросах поставок нефти, что привело к отсутствию поставок сырья из России в Белоруссию в первом квартале 2020 г.

Ранее по теме: В Белоруссии сообщили о подорожании российской нефти в 2021 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных