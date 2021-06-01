Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

В конце 2018 г. тогдашний премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предложил компенсировать белорусской стороне издержки от реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере. Минск подчеркивал, что его издержки составят порядка $10 млрд в 2019-2024 гг. В ответ на инициативу Румаса тогдашний премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил идею углубления интеграции на базе подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства. В годовщину договора, в 2019 г., Путин и Лукашенко намеревались подписать соответствующие «дорожные карты», однако в конце того же года между странами произошли разногласия в вопросах поставок нефти, что привело к отсутствию поставок сырья из России в Белоруссию в первом квартале 2020 г.