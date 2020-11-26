В Белоруссии сообщили о подорожании российской нефти в 2021 году

С 2015 г. Россия проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. К 2024 г. пошлина на нефть должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год. Для Белоруссии налоговый маневр означает постепенный уход от ценовых преференций при закупках российской нефти.