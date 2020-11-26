В Белоруссии сообщили о подорожании российской нефти в 2021 году
Российская нефть для Белоруссии в 2021 г. подорожает на 3-5%, сообщает «БелТА» со ссылкой на заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Светлану Гурину.
«Зампред "Белнефтехима" констатировала, что белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой. В 2021 году она составит 88-90% от мировой цены», — пишет «БелТА».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. В сообщении на сайте главы республики утверждается, что глава российского государства поддержал эту идею.
С 2015 г. Россия проводит налоговый маневр, снижая экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. К 2024 г. пошлина на нефть должна снижаться с 30% на 5 п. п. каждый год. Для Белоруссии налоговый маневр означает постепенный уход от ценовых преференций при закупках российской нефти.