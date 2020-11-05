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Песков оценил предложение Лукашенко купить у России месторождение нефти

Ведомости

Вопрос о продаже Белоруссии нефтяного месторождения на территории России будет прорабатываться в российских министерствах и ведомствах, конкретики пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет конкретики. Собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — ответил Песков на вопрос, правда ли президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке российского месторождения нефти.

Ранее на сайте президента Белоруссии было опубликовано сообщение о телефонном разговоре Лукашенко и Путина. В сообщении говорится, что президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России.

В сообщении утверждается, что глава российского государства поддержал эту идею. Однако вопрос требует проработки, он будет более детально обсуждаться в ходе ближайших переговоров, добавили в администрации президента Белоруссии.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных