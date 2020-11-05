Песков оценил предложение Лукашенко купить у России месторождение нефти

«Пока нет конкретики. Собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — ответил Песков на вопрос, правда ли президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке российского месторождения нефти.