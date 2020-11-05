Песков оценил предложение Лукашенко купить у России месторождение нефти
Вопрос о продаже Белоруссии нефтяного месторождения на территории России будет прорабатываться в российских министерствах и ведомствах, конкретики пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Пока нет конкретики. Собственно, вопрос ставился с белорусской стороны, и он будет прорабатываться в наших соответствующих министерствах и ведомствах», — ответил Песков на вопрос, правда ли президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о покупке российского месторождения нефти.
Ранее на сайте президента Белоруссии было опубликовано сообщение о телефонном разговоре Лукашенко и Путина. В сообщении говорится, что президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России.
В сообщении утверждается, что глава российского государства поддержал эту идею. Однако вопрос требует проработки, он будет более детально обсуждаться в ходе ближайших переговоров, добавили в администрации президента Белоруссии.