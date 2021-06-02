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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3800 пунктов

Ведомости

Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов, свидетельствуют данные торгов площадки.

По состоянию на 19:07 мск индекс Мосбиржи достиг отметки 3 817, 68 (+1,41%). Индекс РТС также вырос до 1 643, 66, прибавив 1,82%. Доллар по состоянию на 19:07 мск торговался на отметке 73,23 руб. (-0,27%), евро — 89,44 руб. (-0,36%).

Нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE торгуется на уровне $71,12 за баррель.

Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи ставил чуть больше трех недель назад. 10 мая он впервые в истории превысил 3700 пунктов, достигнув 3710,82 пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных