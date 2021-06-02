Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3800 пунктов
Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 3800 пунктов, свидетельствуют данные торгов площадки.
По состоянию на 19:07 мск индекс Мосбиржи достиг отметки 3 817, 68 (+1,41%). Индекс РТС также вырос до 1 643, 66, прибавив 1,82%. Доллар по состоянию на 19:07 мск торговался на отметке 73,23 руб. (-0,27%), евро — 89,44 руб. (-0,36%).
Нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE торгуется на уровне $71,12 за баррель.
Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи ставил чуть больше трех недель назад. 10 мая он впервые в истории превысил 3700 пунктов, достигнув 3710,82 пункта.