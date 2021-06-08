В Белоруссии ввели уголовную ответственность за выплату зарплат «в конвертах»

Изменения вступают в силу с 19 июня. Подчеркивается, что к уголовной ответственности будут привлечены только те лица, которые умышленно не вносили страховые взносы, налоги и сборы. Размер их задолженности по налогам и сборам при этом должен превышать 29 000 руб., по страховым взносам — 72 500 руб.