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В Белоруссии ввели уголовную ответственность за выплату зарплат «в конвертах»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который, в числе прочего, вводит уголовную ответственность за выплату зарплат «в конвертах», подразумевающую уклонение от перечисления налогов, сборов и уплаты страховых взносов. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета государственного контроля республики.

«Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)» — пояснили в комитете.

Изменения вступают в силу с 19 июня. Подчеркивается, что к уголовной ответственности будут привлечены только те лица, которые умышленно не вносили страховые взносы, налоги и сборы. Размер их задолженности по налогам и сборам при этом должен превышать 29 000 руб., по страховым взносам — 72 500 руб.

Максимальное наказание за уклонение от выплат налогов, сборов и страховых взносов составит в этом случае три года лишения свободы и штраф. Если оно привело к ущербу в особо крупном размере — семь лет лишения свободы и штраф.

Если же должностные лица платят «белую» зарплату и начисляют страховые взносы, но не переводят их в фонд социальной защиты населения, они будут привлечены к административной ответственности.

Ранее по теме: Антикризисная господдержка населения возрождает зарплаты в конвертах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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