В Белоруссии ввели уголовную ответственность за выплату зарплат «в конвертах»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», который, в числе прочего, вводит уголовную ответственность за выплату зарплат «в конвертах», подразумевающую уклонение от перечисления налогов, сборов и уплаты страховых взносов. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета государственного контроля республики.
«Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат)» — пояснили в комитете.
Изменения вступают в силу с 19 июня. Подчеркивается, что к уголовной ответственности будут привлечены только те лица, которые умышленно не вносили страховые взносы, налоги и сборы. Размер их задолженности по налогам и сборам при этом должен превышать 29 000 руб., по страховым взносам — 72 500 руб.
Максимальное наказание за уклонение от выплат налогов, сборов и страховых взносов составит в этом случае три года лишения свободы и штраф. Если оно привело к ущербу в особо крупном размере — семь лет лишения свободы и штраф.
Если же должностные лица платят «белую» зарплату и начисляют страховые взносы, но не переводят их в фонд социальной защиты населения, они будут привлечены к административной ответственности.