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Антикризисная господдержка населения возрождает зарплаты в конвертах

Проблема решится сама собой с нормализацией экономической ситуации, считают эксперты
Екатерина Шохина
Чтобы сэкономить на кредитах, можно и схитрить, уверены россияне /Валерий Шарифулин / ТАСС

Во время первой волны пандемии коронавируса многие люди оказались в сложном финансовом положении из-за сокращения доходов. Для их поддержки федеральные власти увеличили пособия по безработице (максимальное составляет на сегодня 12 130 руб.) и приняли закон о кредитных каникулах, согласно которому воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, а также индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

Эта мера, сама по себе своевременная и эффективная, дала неожиданный побочный эффект: сотрудники стали просить работодателей платить им зарплату в конвертах, а некоторые заявили о желании работать неофициально, без заключения трудового договора. На эту проблему обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Выступая на научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика», она отметила, что уполномоченные в регионах фиксируют рост безработицы, при том что есть свободные рабочие места, в том числе для квалифицированных специалистов. «Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредит, и люди не оформляются официально на работу», – сказала Москалькова. Это, в частности, уже приводит к возрождению практики выплаты зарплат в конвертах. Единственный выход из сложившегося положения, по мнению омбудсмена, – продлить налоговые каникулы для тех, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных