Антикризисная господдержка населения возрождает зарплаты в конвертах

Эта мера, сама по себе своевременная и эффективная, дала неожиданный побочный эффект: сотрудники стали просить работодателей платить им зарплату в конвертах, а некоторые заявили о желании работать неофициально, без заключения трудового договора. На эту проблему обратила внимание уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Выступая на научно-практической конференции «Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика», она отметила, что уполномоченные в регионах фиксируют рост безработицы, при том что есть свободные рабочие места, в том числе для квалифицированных специалистов. «Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредит, и люди не оформляются официально на работу», – сказала Москалькова. Это, в частности, уже приводит к возрождению практики выплаты зарплат в конвертах. Единственный выход из сложившегося положения, по мнению омбудсмена, – продлить налоговые каникулы для тех, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.