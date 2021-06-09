ЦБ заявил о росте профицита внешней торговли на 12,2% в 2021 году

Профицит внешней торговли за аналогичный период 2020 г. составил $44,2 млрд. Кроме того, положительное сальдо счета текущих операций России за первые пять месяцев текущего года выросло до $35,8 млрд — на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года ($28,6 млрд).