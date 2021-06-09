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ЦБ заявил о росте профицита внешней торговли на 12,2% в 2021 году

Ведомости

За первые пять месяцев 2021 г. профицит внешней торговли России года вырос на 12,2% в годовом выражении — до $49,6 млрд, следует из данных банка России.

Профицит внешней торговли за аналогичный период 2020 г. составил $44,2 млрд. Кроме того, положительное сальдо счета текущих операций России за первые пять месяцев текущего года выросло до $35,8 млрд — на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года ($28,6 млрд).

«Рост профицита торгового баланса был обусловлен более активным восстановлением объема экспорта товаров по сравнению с импортом», — пояснили в ЦБ.

Также, по мнению ЦБ, сыграло роль сокращение отрицательного сальдо баланса услуг в результате сохраняющихся ограничений на международный туризм

Международные резервы России за январь-май 2021 г. выросли на $12,7 млрд «вследствие операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила и управления резервными активами».

По данным Банка России, профицит внешней торговли России по итогам 2020 г. снизился на 45,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составил $89,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных