ЦБ заявил о росте профицита внешней торговли на 12,2% в 2021 году
За первые пять месяцев 2021 г. профицит внешней торговли России года вырос на 12,2% в годовом выражении — до $49,6 млрд, следует из данных банка России.
Профицит внешней торговли за аналогичный период 2020 г. составил $44,2 млрд. Кроме того, положительное сальдо счета текущих операций России за первые пять месяцев текущего года выросло до $35,8 млрд — на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года ($28,6 млрд).
«Рост профицита торгового баланса был обусловлен более активным восстановлением объема экспорта товаров по сравнению с импортом», — пояснили в ЦБ.
Также, по мнению ЦБ, сыграло роль сокращение отрицательного сальдо баланса услуг в результате сохраняющихся ограничений на международный туризм
Международные резервы России за январь-май 2021 г. выросли на $12,7 млрд «вследствие операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила и управления резервными активами».
По данным Банка России, профицит внешней торговли России по итогам 2020 г. снизился на 45,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составил $89,4 млрд.