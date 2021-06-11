Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке безумием
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка о повышении ключевой ставки, назвав такое решение безумием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок. — прим. ред.) сильнее, чем простые россияне, в нашей политике».
Ранее бизнесмен назвал данный шаг «атакой на доходы граждан и прибыль компаний». Также предприниматель обвинил регулятора в том, что тот «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП.
11 июня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых, что является максимальным значением с 18 июня прошлого года. На предыдущем заседании 23 апреля совет директоров принял аналогичное решение, также повысив ключевую ставку на 0,5 п.п. До этого, 19 марта, регулятор поднял ставку на 0,25 п.п.
Ранее ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых.