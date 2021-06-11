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Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке безумием

Ведомости

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал решение Центрального банка о повышении ключевой ставки, назвав такое решение безумием. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок. — прим. ред.) сильнее, чем простые россияне, в нашей политике».

Ранее бизнесмен назвал данный шаг «атакой на доходы граждан и прибыль компаний». Также предприниматель обвинил регулятора в том, что тот «демонстративно отвернулся» от темы увеличения ВВП.

11 июня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых, что является максимальным значением с 18 июня прошлого года. На предыдущем заседании 23 апреля совет директоров принял аналогичное решение, также повысив ключевую ставку на 0,5 п.п. До этого, 19 марта, регулятор поднял ставку на 0,25 п.п.

Ранее ключевая ставка находилась на историческом минимуме в 4,25% годовых.

Ранее по теме: ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных