Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке безумием

11 июня совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 5,5% годовых, что является максимальным значением с 18 июня прошлого года. На предыдущем заседании 23 апреля совет директоров принял аналогичное решение, также повысив ключевую ставку на 0,5 п.п. До этого, 19 марта, регулятор поднял ставку на 0,25 п.п.