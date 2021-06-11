Цена нефти Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с мая 2019 года

1 июля в ОПЕК заявили о сохранении планов по увеличению добычи нефти — постепенно возвращать на рынок по 2 млн баррелей в день. В заявлении организации тогда отметили, что спрос на нефть улучшается благодаря восстановлению мировой экономики за счет ускорения вакцинации против коронавируса.