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Цена нефти Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с мая 2019 года

Ведомости

Цена нефти марки Brent поднялась выше $73 за баррель впервые с 20 мая 2019 г., свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).

Стоимость августовского фьючерса Brent на 18:11 мск достигла $73,3 за баррель. К 18:58 мск она стабилизировалась на отметке $72,69 за баррель. Стоимость августовского фьючерса нефти марки WTI к 18:12 мск также резко поднялась и достигла отметки $71,13 за баррель. Сейчас техасская легкая нефть стоит $70,82 за баррель.

Опрошенные агентством Reuters эксперты объясняют сегодняшний рост цен на нефть тем, что спрос на энергоносители в мире растет быстрее роста предложения.

1 июля в ОПЕК заявили о сохранении планов по увеличению добычи нефти — постепенно возвращать на рынок по 2 млн баррелей в день. В заявлении организации тогда отметили, что спрос на нефть улучшается благодаря восстановлению мировой экономики за счет ускорения вакцинации против коронавируса.

Ранее по теме: Россия улучшила исполнение сделки ОПЕК+ в мае

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных