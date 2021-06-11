Новак поручил вновь рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина и заморозке цен

В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) предупредил, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и в связи с этим есть риск появления дефицита топлива уже летом. Союз предложил ряд новых мер для стабилизации ситуации: увеличение общего объема производства топлива в РФ, введение временного ограничения экспорта бензина до 1 октября, а также увеличение норматива минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.