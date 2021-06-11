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Новак поручил вновь рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина и заморозке цен

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак поручил участникам рынка проработать меры стабилизации ситуации с ценами на топливо, сообщает пресс-служба правительства. Среди мер для проработки — запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.

Соответствующие поручения даны по итогам встречи Новака с участниками рынка и экспертами отрасли по вопросу поставок бензина на внутренний рынок и биржу, а также оценки запасов бензинов марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на фоне начала отпускного сезона у россиян.

«Александр Новак поручил участникам рынка проработать механизмы многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определённого уровня как мелкооптовых, так и розничных цен внутреннего рынка и объёма поставок на него; введение запрета на экспорт автомобильного бензина», — говорится в сообщении. Кроме того, участники рынка должны проработать меры по дополнительному повышению нормативов биржевых поставок для компаний – участников торгов, закреплённых постановлением правительства

«ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС», — добавили в пресс-службе правительства.

В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) предупредил, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и в связи с этим есть риск появления дефицита топлива уже летом. Союз предложил ряд новых мер для стабилизации ситуации: увеличение общего объема производства топлива в РФ, введение временного ограничения экспорта бензина до 1 октября, а также увеличение норматива минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.

Замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя письмо главы РТС, заявил, что Минэнерго ведет ежедневный мониторинг ситуации с ценами и удовлетворением спроса на внутреннем рынке моторного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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