Новак поручил вновь рассмотреть вопрос о запрете экспорта бензина и заморозке цен
Вице-премьер Александр Новак поручил участникам рынка проработать меры стабилизации ситуации с ценами на топливо, сообщает пресс-служба правительства. Среди мер для проработки — запрет на экспорт бензина и сохранение уровня мелкооптовых и розничных цен на топливо на внутреннем рынке.
Соответствующие поручения даны по итогам встречи Новака с участниками рынка и экспертами отрасли по вопросу поставок бензина на внутренний рынок и биржу, а также оценки запасов бензинов марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива на фоне начала отпускного сезона у россиян.
«Александр Новак поручил участникам рынка проработать механизмы многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определённого уровня как мелкооптовых, так и розничных цен внутреннего рынка и объёма поставок на него; введение запрета на экспорт автомобильного бензина», — говорится в сообщении. Кроме того, участники рынка должны проработать меры по дополнительному повышению нормативов биржевых поставок для компаний – участников торгов, закреплённых постановлением правительства
«ФАС поручено проанализировать ситуацию с текущими ставками эквайринга на АЗС», — добавили в пресс-службе правительства.
В конце мая «Российский топливный союз» (РТС) предупредил, что принятых правительством мер по стабилизации рынка бензина недостаточно, и в связи с этим есть риск появления дефицита топлива уже летом. Союз предложил ряд новых мер для стабилизации ситуации: увеличение общего объема производства топлива в РФ, введение временного ограничения экспорта бензина до 1 октября, а также увеличение норматива минимального объема продажи топлива на бирже до 15%.
Замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя письмо главы РТС, заявил, что Минэнерго ведет ежедневный мониторинг ситуации с ценами и удовлетворением спроса на внутреннем рынке моторного топлива.