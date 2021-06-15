Бизнес назвал риски при деофшоризации госзакупок

Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в закон о контрактной системе (44-ФЗ). Согласно документу, подготовленному ко второму чтению, предлагается ввести законодательный запрет на участие в госзакупках компаний с бенефициарами из офшорных юрисдикций. Для компаний непосредственно из офшорных юрисдикций этот запрет введен еще в 2015 г. Теперь же даже прямое или косвенное (в том числе через несколько цепочек) владение более чем 10% капитала офшорной структуры приведет к отлучению от госзакупок. Это также может потребовать от поставщиков подробно раскрывать цепочки владения и бенефициаров. Сейчас в черный список офшорных юрисдикций Минфина входит 40 юрисдикций. Среди них такие популярные у россиян страны и территории, как Британские Виргинские острова, Мэн, Джерси, Каймановы острова, ОАЭ, сообщали «Ведомости».