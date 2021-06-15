Бизнес назвал риски при деофшоризации госзакупок
Председатель «Деловой России» и совладелец «Р-Фарм» Алексей Репик направил письмо главе комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву, в котором заявил о рисках при принятии законопроекта об ужесточении требований по деофшоризации госзакупок, пишет газета «Коммерсантъ».
Речь идет о законопроекте, который вносит поправки в закон о контрактной системе (44-ФЗ). Согласно документу, подготовленному ко второму чтению, предлагается ввести законодательный запрет на участие в госзакупках компаний с бенефициарами из офшорных юрисдикций. Для компаний непосредственно из офшорных юрисдикций этот запрет введен еще в 2015 г. Теперь же даже прямое или косвенное (в том числе через несколько цепочек) владение более чем 10% капитала офшорной структуры приведет к отлучению от госзакупок. Это также может потребовать от поставщиков подробно раскрывать цепочки владения и бенефициаров. Сейчас в черный список офшорных юрисдикций Минфина входит 40 юрисдикций. Среди них такие популярные у россиян страны и территории, как Британские Виргинские острова, Мэн, Джерси, Каймановы острова, ОАЭ, сообщали «Ведомости».
По мнению Репика, данные ограничения скажутся на добросовестных компаниях, вышедших на биржу. «Это станет риском для предпринимательской деятельности отечественных публичных акционерных обществ, акции которых свободно обращаются как на российских, так и западных фондовых биржах. Процесс перехода прав на акции таких компаний не контролируется самой компанией», — цитирует письмо издание.
По его мнению, необходимо смягчить данные требования, ограничив допуск к госзакупкам лишь для компаний с долей офшоров свыше 50%.
Поправки затрагивают интересы 141 000 государственных заказчиков всех уровней и 483 000 потенциальных поставщиков, следует из данных Минфина на конец 2020 г. В прошлом году объем госзакупок по 44-ФЗ составил 8,9 трлн руб