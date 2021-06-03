Госзаказ оставят без офшоров и рейтингов

Одним из важных разногласий был вопрос о введении рейтинговой системы, учитывающей деловую репутацию поставщиков. С таким предложением вышла Федеральная антимонопольная служба. По задумке службы с 2023 г. рейтинг мог бы разделить всех поставщиков на три категории в зависимости от истории участия в госзакупках за последние семь лет. И этот рейтинг учитывался бы в плюс или минус поставщику как при выборе победителя процедуры, так и при внесении обеспечения исполнения заявки или контракта. Мера, с одной стороны, дала бы преференции многолетним добросовестным участникам, а также снизила бы шансы недавно созданных под торги технических компаний. С другой стороны, это был бы барьер для новых реальных поставщиков.