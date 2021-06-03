Госзаказ оставят без офшоров и рейтингов

Госзаказ оставят без офшоров и рейтинговПравительство согласовало удвоение госзакупок у малого и среднего бизнеса, а также пока не стало вводить требования к деловой репутации поставщиков
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, призванный оптимизировать процедуры госзакупок в законе о контрактной системе (44-ФЗ). В первом чтении проект был принят Госдумой 16 марта, «Ведомости» ознакомились с согласованным ко второму чтению вариантом. Правительство рассчитывает, что документ будет окончательно принят депутатами в весеннюю сессию – до 18 июля.
Поправки затрагивают интересы 141 000 государственных заказчиков всех уровней и 483 000 потенциальных поставщиков, следует из данных Минфина на конец 2020 г. В прошлом году объем госзакупок по 44-ФЗ составил 8,9 трлн руб.
Одним из важных разногласий был вопрос о введении рейтинговой системы, учитывающей деловую репутацию поставщиков. С таким предложением вышла Федеральная антимонопольная служба. По задумке службы с 2023 г. рейтинг мог бы разделить всех поставщиков на три категории в зависимости от истории участия в госзакупках за последние семь лет. И этот рейтинг учитывался бы в плюс или минус поставщику как при выборе победителя процедуры, так и при внесении обеспечения исполнения заявки или контракта. Мера, с одной стороны, дала бы преференции многолетним добросовестным участникам, а также снизила бы шансы недавно созданных под торги технических компаний. С другой стороны, это был бы барьер для новых реальных поставщиков.
Против этой поправки в текущий законопроект выступили, в частности, правительство Москвы, Совет по кодификации при президенте, Минфин. Предложение с преференциями по обеспечению поставщикам с высоким рейтингом ведомства не поддержали концептуально. Но саму идею рейтинга предложено доработать и начать его формирование «в рамках действующих полномочий правительства». Решение поддерживает партнер KPMG Law Ольга Ясько: появление такого рейтинга целесообразно, но в текущем виде поправки «не содержали достаточно проработанных положений о порядке ведения и использования такого рейтинга».
Процедурные изменения
Основную массу законопроекта составляют процедурные изменения. Так, унифицированы и сокращены основания для отклонения заявок на участие в закупках, содержание протоколов подведения итогов, запросов о разъяснении информации. Предусматривается перевод в электронную форму соглашений об изменении условий, а также о расторжении контракта между заказчиком и поставщиком. Из текста законопроекта исключены положения о праве поставщика на обжалование в ФАС решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, говорит Ольга Ясько из KPMG. Также в закон вносится поправка, запрещающая обращать взыскание на заблокированные на специальном счете обеспечительные средства.
Другое важное для бизнеса изменение – двукратное увеличение доли закупок у малого и среднего бизнеса (МСБ) до 30% стоимостного объема. Действующая норма в 15% – ниже, чем в законе о закупках госкомпаний (223-ФЗ): там установлен уровень в 20%. По данным Минфина, сейчас де-факто столько и закупается для госнужд у компаний МСБ: в I квартале текущего года их доля составила 31%, или 719 млрд руб. Причем на процедуры только для малого бизнеса и НКО приходится менее трети этого объема – 212 млрд руб. Минфин не дает разбивки по содержанию этих контрактов. Но такое исследование сделала Корпорация МСП по 223-ФЗ. По нему, в I квартале доля закупок у МСБ составила 32%.
Чаще всего договоры с малым бизнесом заключались на выполнение работ по строительству коммунальных объектов для электроснабжения и связи (50 млрд руб.), на оказание рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (25,1 млрд), на выполнение работ по возведению зданий (24,1 млрд), сообщал «Интерфакс».
Сейчас готовится к внесению в правительство аналогичное решение для 223-ФЗ – об увеличении минимальной обязательной доли закупок у малого и среднего бизнеса до 30%, рассказал «Ведомостям» гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич: «По нашим оценкам, такое решение позволит обеспечить доступ к закупкам более чем 200 000 предпринимателей из сектора МСП».
Увеличение квоты до 30% – нужная мера и она даст эффект, считает член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков: «После коронакризиса любое малое и среднее предприятие будет радо получить дополнительные заказы». Но, по его словам, льготы для МСП все еще малы в сравнении с общими требованиями к подрядчикам, порой неподъемными для небольшого бизнеса: «Одна из главных проблем – обеспечение контракта и получение банковской гарантии». Предприятиям часто негде взять денег, чтобы заморозить их на несколько месяцев, объясняет он. Мостовщиков также обращает внимание на проблему с компаниями, специально созданными для участия в льготных закупках: «К сожалению, на практике случается довольно часто, когда крупный бизнес и корпорации создают предприятия-«дочки» для участия в госзакупках, что негативно сказывается на реальных субъектах МСП, так как они не могут перебить их ценовые предложения».
Согласованные поправки вводят законодательный запрет на участие в госзакупках компаний с бенефициарами из офшорных юрисдикций. Для компаний непосредственно из офшорных юрисдикций этот запрет введен еще в 2015 г. Теперь же даже прямое или косвенное (в том числе через несколько цепочек) владение более чем 10% капитала офшорной структуры приведет к отлучению от госзакупок. Это также может потребовать от поставщиков подробно раскрывать цепочки владения и бенефициаров. Сейчас в черный список офшорных юрисдикций Минфина входит 40 юрисдикций. Среди них такие популярные у россиян страны и территории, как Британские Виргинские острова, Мэн, Джерси, Каймановы острова, ОАЭ.
В подготовке статьи участвовала Любовь Маврина