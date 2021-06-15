Мишустин заявил об отсутствии «ощутимых результатов» от программы развития Кавказа

Наконец, Мишустин выразил обеспокоенность уровнем младенческой смертности в регионе, которая на 29% выше, чем в целом по стране. Премьер-министр отметил, что «не в лучшем состоянии» находятся больницы и поликлиники, а также указал на нехватку школ, вследствие чего дети иногда вынуждены учиться в три смены.