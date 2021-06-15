Мишустин заявил об отсутствии «ощутимых результатов» от программы развития Кавказа
Программа социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) не принесла «ощутимых результатов», заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами правительственной комиссии по данным вопросам. Стенограмма его речи опубликована на сайте правительства.
«Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне», — заявил глава кабмина.
По словам Мишустина, кавказские регионы в настоящий момент сильно зависят от федеральных дотаций. В этой связи он подчеркнул важность формирования условий, при которых эти территории смогут зарабатывать самостоятельно и использовать бюджетные средства для привлечения частного капитала. Премьер пояснил, что на Дальнем Востоке 1 руб. таких средств приносит свыше 30 руб. частных инвестиций, тогда как на Северном Кавказе — 50 коп.
Премьер заявил, что сейчас основные экономические показатели развития регионов Северного Кавказа отстают от общероссийских. Он выразил мнение, что «опорным направлением» местной экономики должна стать туристическая отрасль. Перспективным направлением премьер также назвал сельское хозяйство.
Перечисляя проблемы, существующие в СКФО, Мишустин указал на безработицу, которая более чем в 2,5 раза превышает средний по России показатель. По данным Росстата, в апреле ее уровень составил 5,2% в среднем по стране. Также глава кабмина упомянул инфраструктурные проблемы, подчеркнув, что дороги и коммунальные системы региона «требуют самого серьезного внимания».
Наконец, Мишустин выразил обеспокоенность уровнем младенческой смертности в регионе, которая на 29% выше, чем в целом по стране. Премьер-министр отметил, что «не в лучшем состоянии» находятся больницы и поликлиники, а также указал на нехватку школ, вследствие чего дети иногда вынуждены учиться в три смены.