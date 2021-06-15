Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

«Первое, что очень важно, — это ситуация с пандемией. Видите, непростая ситуация в стране. И мы всегда в этом смысле взвешиваем, будет ли такая возможность из-за ситуации, связанной с обстановкой в том или ином регионе. В частности, вы знаете, что в Москве сейчас непростая ситуация», — сказал Мишустин во время посещения завода «Профитэкс».