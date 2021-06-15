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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России, в частности, в Москве является непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого передает ТАСС.

«Первое, что очень важно, — это ситуация с пандемией. Видите, непростая ситуация в стране. И мы всегда в этом смысле взвешиваем, будет ли такая возможность из-за ситуации, связанной с обстановкой в том или ином регионе. В частности, вы знаете, что в Москве сейчас непростая ситуация», — сказал Мишустин во время посещения завода «Профитэкс».

«Мы, пользуясь случаем, еще раз всех призываем привиться для того, чтобы минимизировать последствия этой опасной инфекции», — добавил премьер.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 июня, в России за сутки коронавирус выявили у 14 185 человек, скончались 379 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 236 593, а за все время пандемии умерли 127 180 человек.

В Москве за сутки выявили 6805 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3045 человек, скончался 71 пациент. 11 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил об ухудшении тяжести заболевания коронавирусом у жителей города, в реанимациях и на аппаратах ИВЛ находится «достаточно много» москвичей. 12 июня Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.

С 13 по 20 июня в Москве также временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а рестораны, кафе, бары, ночные клубы не смогут обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В городских парках же остановят свою работу аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных