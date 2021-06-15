Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России, в частности, в Москве является непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого передает ТАСС.
«Первое, что очень важно, — это ситуация с пандемией. Видите, непростая ситуация в стране. И мы всегда в этом смысле взвешиваем, будет ли такая возможность из-за ситуации, связанной с обстановкой в том или ином регионе. В частности, вы знаете, что в Москве сейчас непростая ситуация», — сказал Мишустин во время посещения завода «Профитэкс».
«Мы, пользуясь случаем, еще раз всех призываем привиться для того, чтобы минимизировать последствия этой опасной инфекции», — добавил премьер.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 15 июня, в России за сутки коронавирус выявили у 14 185 человек, скончались 379 пациентов. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 236 593, а за все время пандемии умерли 127 180 человек.
В Москве за сутки выявили 6805 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3045 человек, скончался 71 пациент. 11 июня мэр столицы Сергей Собянин заявил об ухудшении тяжести заболевания коронавирусом у жителей города, в реанимациях и на аппаратах ИВЛ находится «достаточно много» москвичей. 12 июня Собянин подписал указ о введении нерабочих дней в столице с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.
С 13 по 20 июня в Москве также временно прекратят работу детские игровые комнаты и фуд-корты в ТЦ, а рестораны, кафе, бары, ночные клубы не смогут обслуживать посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. В городских парках же остановят свою работу аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.