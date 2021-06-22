Оптовые цены на добываемый «Газпромом» газ вырастут в России на 3%
Цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, с 1 июля вырастут для потребителей на 3%. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Утвердить с 1 июля 2021 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», — говорится в документе.
Рост цены касается как оптовых поставок промышленности, так и для населения (вторые традиционно растут на 20% меньше, чем для предприятий). В приказе ФАС оптовые цены на газ для потребителей разнятся от региона к региону. Самая низкая цена с 1 июля будет в Ямало-Ненецком автономном округе (2,769 тыс. руб. за тыс. куб. м). Самая высокая — для регионов Кавказа — (5,155 тыс. руб. за тыс. куб. м).
В Москве новая цена установлена в размере 5,050 тыс. руб. за тыс. куб. м, а для Санкт-Петербурга — 4,871 тыс. руб. за тыс. куб. м.
Предыдущая индексация цен на газ для потребителей, также на 3%, прошла 1 августа 2020 г. В то же время в 2019 г. цены на газ увеличивались на 1,4%.