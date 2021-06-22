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Оптовые цены на добываемый «Газпромом» газ вырастут в России на 3%

Ведомости

Цены на газ, добываемый «Газпромом» и его аффилированными компаниями, с 1 июля вырастут для потребителей на 3%. Это следует из приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

«Утвердить с 1 июля 2021 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», — говорится в документе.

Рост цены касается как оптовых поставок промышленности, так и для населения (вторые традиционно растут на 20% меньше, чем для предприятий). В приказе ФАС оптовые цены на газ для потребителей разнятся от региона к региону. Самая низкая цена с 1 июля будет в Ямало-Ненецком автономном округе (2,769 тыс. руб. за тыс. куб. м). Самая высокая — для регионов Кавказа — (5,155 тыс. руб. за тыс. куб. м).

В Москве новая цена установлена в размере 5,050 тыс. руб. за тыс. куб. м, а для Санкт-Петербурга — 4,871 тыс. руб. за тыс. куб. м.

Предыдущая индексация цен на газ для потребителей, также на 3%, прошла 1 августа 2020 г. В то же время в 2019 г. цены на газ увеличивались на 1,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных