Оптовые цены на добываемый «Газпромом» газ вырастут в России на 3%

Рост цены касается как оптовых поставок промышленности, так и для населения (вторые традиционно растут на 20% меньше, чем для предприятий). В приказе ФАС оптовые цены на газ для потребителей разнятся от региона к региону. Самая низкая цена с 1 июля будет в Ямало-Ненецком автономном округе (2,769 тыс. руб. за тыс. куб. м). Самая высокая — для регионов Кавказа — (5,155 тыс. руб. за тыс. куб. м).