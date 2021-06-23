Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Экономика

Совфед одобрил закон о реформировании институтов развития в России

Ведомости

Совет Федерации на пленарном заседании сегодня одобрил закон, в соответствии с которым государственная корпорация «ВЭБ.РФ» получит права собственника и учредителя институтов развития федеральных государственных учреждений, автономных некоммерческих организаций и фондов. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Таким образом, госкорпорация будет определять стратегии и основные направления деятельности институтов развития в России, оказывать им финансовую и гарантийную поддержку, управлять рисками и свободными деньгами. Также «ВЭБ.РФ» сможет реорганизовывать и ликвидировать их на основании соответствующих правительственных решений.

Подобная деятельность госкорпорации будет направлена на достижение общественно полезных экономических и социальных целей развития и формирование условий для решения социальных проблем граждан и общества. Подразумевается, что «ВЭБ.РФ» поможет привлечь частные инвестиции в реализацию различных проектов, поддержать и способствовать развитию социального предпринимательства в России.

Кроме того, в соответствии с новым законом, госкорпорация наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства. Например, «ВЭБ.РФ» сможет представлять интересы России в судах или в компаниях, доли в которых находятся в собственности государства.

По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, закон нацелен на реформирование институтов развития в России для обеспечения единой стратегии и направления их развития.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных