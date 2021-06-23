Совфед одобрил закон о реформировании институтов развития в России

Кроме того, в соответствии с новым законом, госкорпорация наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства. Например, «ВЭБ.РФ» сможет представлять интересы России в судах или в компаниях, доли в которых находятся в собственности государства.