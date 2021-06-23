Совфед одобрил закон о реформировании институтов развития в России
Совет Федерации на пленарном заседании сегодня одобрил закон, в соответствии с которым государственная корпорация «ВЭБ.РФ» получит права собственника и учредителя институтов развития федеральных государственных учреждений, автономных некоммерческих организаций и фондов. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.
Таким образом, госкорпорация будет определять стратегии и основные направления деятельности институтов развития в России, оказывать им финансовую и гарантийную поддержку, управлять рисками и свободными деньгами. Также «ВЭБ.РФ» сможет реорганизовывать и ликвидировать их на основании соответствующих правительственных решений.
Подобная деятельность госкорпорации будет направлена на достижение общественно полезных экономических и социальных целей развития и формирование условий для решения социальных проблем граждан и общества. Подразумевается, что «ВЭБ.РФ» поможет привлечь частные инвестиции в реализацию различных проектов, поддержать и способствовать развитию социального предпринимательства в России.
Кроме того, в соответствии с новым законом, госкорпорация наделяется правом на безвозмездной основе осуществлять функции агента правительства. Например, «ВЭБ.РФ» сможет представлять интересы России в судах или в компаниях, доли в которых находятся в собственности государства.
По словам первого заместителя председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, закон нацелен на реформирование институтов развития в России для обеспечения единой стратегии и направления их развития.