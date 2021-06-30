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В Минтруде обещали изменить правила назначения детских выплат в Астраханской области

Ведомости

Критерии назначения выплат на детей 3-7 лет, установленные в Астраханской области, противоречат федеральному законодательству и будут изменены, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее сегодня в ходе прямой линии к президенту России обратилась жительница региона. Она пожаловалась, что власти не назначают пособие на детей 3-7 лет, если его получатель не работал все 12 месяцев 2020 года.

«Обратившаяся к президенту жительница Астрахани абсолютно права: требование о наличии дохода за все 12 месяцев для назначения выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет противоречит правилам предоставления этих выплат, установленных на уровне федерации. Астраханская область должна в кратчайшие сроки изменить региональные нормы, которые противоречат законодательству, и дать возможность нуждающимся семьям получить положенные им выплаты», — отметил Котяков.

Министр добавил, что гражданин имеет право на выплату, даже если работал один месяц в году. «Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины – человек ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет, был зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного, проходил срочную службу или длительное лечение», — пояснил министр.

Пособие на детей 3-7 лет было введено в 2020 году. Право на пособие получили семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе. В 2020 году размер пособия составлял 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе. В 2021 году были введены новые критерии назначения выплаты и нове размеры пособия: 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума ребенка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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