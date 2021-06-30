В Минтруде обещали изменить правила назначения детских выплат в Астраханской области

Министр добавил, что гражданин имеет право на выплату, даже если работал один месяц в году. «Кроме того, пособие может назначаться даже при отсутствии дохода, если для этого были объективные причины – человек ухаживал за ребенком в возрасте до 3 лет, был зарегистрирован в центре занятости в качестве безработного, проходил срочную службу или длительное лечение», — пояснил министр.