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РБК: ФНС разрабатывает для малого бизнеса новый налоговый режим

Ведомости

Федеральная налоговая служба начала разрабатывать новый налоговый режим для микро и малого бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на двух источников, знакомых с планами ведомства. По их данным, ФНС опрашивает предпринимателей, чтобы понять, нужен ли бизнесу новый режим. 

«В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их клиентов. Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства. 

Издание сообщает, что в рамках концепции нового налогового режима ФНС предложила предпринимателям следующие условия: 

  • малый бизнес освободят от уплаты страховых взносов за себя (только для ИП) и сотрудников (для юридических лиц) за счет увеличения ставки налога на деятельность на 4 п.п.;

  • ФНС сможет получать данные об операциях по расчетному счету налогоплательщика из его банка и, опираясь на них и информацию с контрольно-кассовой техники (ККТ), самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства;

  • налоговый период будет равен одному месяцу;

  • расходами будут считаться только операции, совершенные с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным счетам или зафиксированные ККТ;

  • компании смогут платить зарплату только через банк, который будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате налога на доход физических лиц;

  • бизнес освободят от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения (УСН), по НДФЛ и страховым взносам, отчетов в социальные фонды и Росстат.

Представитель ФНС отметил, что подобные меры могут сократить издержки малого бизнеса на ведение и сдачу деклараций. Он подчеркнул, что окончательное решение о смене налогового режима «будет приниматься компетентными органами власти» после обсуждения со всеми участниками процесса. 

Самый популярный у малого бизнеса налоговый режим — это УСН. По ней могут работать компании и ИП, которые имеют ежегодный доход до 200 млн руб., если среднесписочная численность штата не превышает 130 человек. УСН предусматривает два варианта взимания налогов — со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%).

Существует также патентная система налогообложения, ее можно применять, если выполняются условия: режим введен в регионе осуществления деятельности, численность сотрудников — не более 15 человек, а также доходы не превышают 60 млн руб. в год. Ставка составляет 6% от потенциального дохода. Потенциальный доход не зависит от реального дохода, он устанавливается региональным законом в зависимости от вида деятельности.

Есть еще общая система налогообложения — ограничений для применения нет: любые доходы, любая численность сотрудников, любые виды деятельности. Тогда бизнес платит 20% от прибыли. Также платится НДС — от 10 до 20% в зависимости от вида товара. Также платится налог на недвижимое имущество, которое используется в предпринимательской деятельности — до 2,2% стоимости имущества (устанавливается региональным законодательством).

Существует также отдельная система налогообложения для сельхозпроизводителей (ЕСХН). Ее применяют только ИП, у которых доля доходов от сельскохозяйственной деятельности (производство продукции, оказание услуг) составляет не менее 70%. Ставка по ЕСХН составляет до 6% от прибыли. Конкретная ставка устанавливается региональным законодательством. Также по ЕСХН необходимо платить НДС — ставка может составлять 10 или 20% от выручки. Можно получить освобождение, если доходы за 2020 г. не превысили 80 млн руб. (70 млн г. за 2021, 60 млн за 2022 г. и все последующие).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных