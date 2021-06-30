РБК: ФНС разрабатывает для малого бизнеса новый налоговый режим
«В целях исследования востребованности проектируемого налогового режима и отдельных его параметров для потенциальных пользователей ФНС России проводит соответствующие опросы, в том числе совместно с кредитными организациями среди их клиентов. Опросы проводятся анонимно для налогоплательщиков», — сообщили изданию в пресс-службе ведомства.
Издание сообщает, что в рамках концепции нового налогового режима ФНС предложила предпринимателям следующие условия:
малый бизнес освободят от уплаты страховых взносов за себя (только для ИП) и сотрудников (для юридических лиц) за счет увеличения ставки налога на деятельность на 4 п.п.;
ФНС сможет получать данные об операциях по расчетному счету налогоплательщика из его банка и, опираясь на них и информацию с контрольно-кассовой техники (ККТ), самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства;
налоговый период будет равен одному месяцу;
расходами будут считаться только операции, совершенные с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным счетам или зафиксированные ККТ;
компании смогут платить зарплату только через банк, который будет выступать налоговым агентом по исчислению и уплате налога на доход физических лиц;
бизнес освободят от бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе налогообложения (УСН), по НДФЛ и страховым взносам, отчетов в социальные фонды и Росстат.
Представитель ФНС отметил, что подобные меры могут сократить издержки малого бизнеса на ведение и сдачу деклараций. Он подчеркнул, что окончательное решение о смене налогового режима «будет приниматься компетентными органами власти» после обсуждения со всеми участниками процесса.
Самый популярный у малого бизнеса налоговый режим — это УСН. По ней могут работать компании и ИП, которые имеют ежегодный доход до 200 млн руб., если среднесписочная численность штата не превышает 130 человек. УСН предусматривает два варианта взимания налогов — со всех доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%).
Существует также патентная система налогообложения, ее можно применять, если выполняются условия: режим введен в регионе осуществления деятельности, численность сотрудников — не более 15 человек, а также доходы не превышают 60 млн руб. в год. Ставка составляет 6% от потенциального дохода. Потенциальный доход не зависит от реального дохода, он устанавливается региональным законом в зависимости от вида деятельности.
Есть еще общая система налогообложения — ограничений для применения нет: любые доходы, любая численность сотрудников, любые виды деятельности. Тогда бизнес платит 20% от прибыли. Также платится НДС — от 10 до 20% в зависимости от вида товара. Также платится налог на недвижимое имущество, которое используется в предпринимательской деятельности — до 2,2% стоимости имущества (устанавливается региональным законодательством).
Существует также отдельная система налогообложения для сельхозпроизводителей (ЕСХН). Ее применяют только ИП, у которых доля доходов от сельскохозяйственной деятельности (производство продукции, оказание услуг) составляет не менее 70%. Ставка по ЕСХН составляет до 6% от прибыли. Конкретная ставка устанавливается региональным законодательством. Также по ЕСХН необходимо платить НДС — ставка может составлять 10 или 20% от выручки. Можно получить освобождение, если доходы за 2020 г. не превысили 80 млн руб. (70 млн г. за 2021, 60 млн за 2022 г. и все последующие).