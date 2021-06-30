РБК: ФНС разрабатывает для малого бизнеса новый налоговый режим

Существует также отдельная система налогообложения для сельхозпроизводителей (ЕСХН). Ее применяют только ИП, у которых доля доходов от сельскохозяйственной деятельности (производство продукции, оказание услуг) составляет не менее 70%. Ставка по ЕСХН составляет до 6% от прибыли. Конкретная ставка устанавливается региональным законодательством. Также по ЕСХН необходимо платить НДС — ставка может составлять 10 или 20% от выручки. Можно получить освобождение, если доходы за 2020 г. не превысили 80 млн руб. (70 млн г. за 2021, 60 млн за 2022 г. и все последующие).