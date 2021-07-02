Путин подписал закон об отмене НДС для предприятий общепита с выручкой до 2 млрд рублей

С такой инициативой Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2021, который прошел в начале июня. При этом, как отмечал президент, за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек, а сейчас этот порог 250 человек», — заявил Путин.