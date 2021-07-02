ТАСС: большинство в мониторинге ОПЕК+ поддержали ОАЭ в пересмотре квот
Большая часть членов мониторингового комитета ОПЕК+ не возражает против позиции Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по изменению базового уровня добычи нефти, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в ОПЕК.
1 июля министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о том, насколько нужно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы. Как отмечает агентство, ряд стран, среди которых ОАЭ, предложили пересмотреть базовый уровень добычи.
«На самом деле, большинство членов комитета поддерживают позицию ОАЭ. Продление смягчений означает заключение нового соглашения, а значит, каждый имеет право на пересмотр квот», — сказал собеседник ТАСС.
Источники ТАСС в ОПЕК сообщили, что ОАЭ в ходе заседания 1 июля настаивали на повышении базового уровня добычи до 3,838 млн б/с. Сейчас таким уровнем для страны считается 3,168 млн б/с.
Источник, близкий к правительству, говорил «Ведомостям», что Россия предложит наращивать добычу «по максимуму». По его данным, обсуждалась такая же цифра увеличения добычи, как и предлагает сам альянс, – 500 000 баррелей в сутки. При этом источники «Ведомостей» отмечали, что в правительстве России заинтересованы в снижении нефтяных котировок, «чтобы стабилизировать ситуацию на внутрироссийском рынке нефтепродуктов». Это подтверждал источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, Россия хочет снизить цены на нефть «для балансировки внутрироссийского рынка нефтепродуктов».
На фоне пандемии коронавируса и сильного падения спроса на нефть в мире страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 г. согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 г. по 30 апреля 2022 г. Соглашение предусматривало сокращение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Затем ограничения корректировались. На текущий момент суммарное сокращение добычи странами ОПЕК+ составляет 6,2 млн б/с в июне и 5,76 млн в июле.