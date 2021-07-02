ТАСС: большинство в мониторинге ОПЕК+ поддержали ОАЭ в пересмотре квот

Источник, близкий к правительству, говорил «Ведомостям», что Россия предложит наращивать добычу «по максимуму». По его данным, обсуждалась такая же цифра увеличения добычи, как и предлагает сам альянс, – 500 000 баррелей в сутки. При этом источники «Ведомостей» отмечали, что в правительстве России заинтересованы в снижении нефтяных котировок, «чтобы стабилизировать ситуацию на внутрироссийском рынке нефтепродуктов». Это подтверждал источник в одной из крупных нефтяных компаний. По его словам, Россия хочет снизить цены на нефть «для балансировки внутрироссийского рынка нефтепродуктов».