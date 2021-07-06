Путин призвал создать в Кузбассе 40 000 рабочих мест в неугольных отраслях
Не менее 40 000 рабочих мест должны появиться в неугольных отраслях экономики Кемеровской области, заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю 300-летия Кузбасса.
«Назову конкретную цифру. В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 000 новых современных рабочих мест», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.
Он отметил, что особая роль здесь отведена инфраструктурным проектам, которые «сшивают» пространство страны, делая более прочными связи между территориями.
Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места — и не только в традиционных для региона отраслях, подчеркнул президент. Среди традиционных отраслей он назвал добычу угля, металлургию, химическую сферу. Среди неугольных отраслей — легкую промышленность, сельское хозяйство, транспортный сектор и туристический комплекс.