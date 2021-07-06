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Путин призвал создать в Кузбассе 40 000 рабочих мест в неугольных отраслях

Ведомости

Не менее 40 000 рабочих мест должны появиться в неугольных отраслях экономики Кемеровской области, заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю 300-летия Кузбасса.

«Назову конкретную цифру. В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 000 новых современных рабочих мест», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Он отметил, что особая роль здесь отведена инфраструктурным проектам, которые «сшивают» пространство страны, делая более прочными связи между территориями.

Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места — и не только в традиционных для региона отраслях, подчеркнул президент. Среди традиционных отраслей он назвал добычу угля, металлургию, химическую сферу. Среди неугольных отраслей — легкую промышленность, сельское хозяйство, транспортный сектор и туристический комплекс.

Ранее по теме: Путин рассказал о выходе экономики России из вызванного пандемией кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных