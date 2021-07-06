Путин призвал создать в Кузбассе 40 000 рабочих мест в неугольных отраслях

Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места — и не только в традиционных для региона отраслях, подчеркнул президент. Среди традиционных отраслей он назвал добычу угля, металлургию, химическую сферу. Среди неугольных отраслей — легкую промышленность, сельское хозяйство, транспортный сектор и туристический комплекс.