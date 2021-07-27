РБК назвал лимоны самым подешевевшим продуктом за год

Причиной подобной динамики стало снижение спроса на лимоны после того, как россияне ажиотажно скупали их в 2020 г., пояснила партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Так, в прошлом году люди стали приобретать их и чеснок для профилактики заболеваний в связи с пандемией коронавируса, так как на тот момент об этой инфекции было известно мало. Ритейлеры же на фоне возросшего спроса подняли стоимость указанных товаров, резюмировала эксперт. Еще одной причиной стали «некоторые задержки» в поставках продуктов, добавила она.