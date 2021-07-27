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РБК назвал лимоны самым подешевевшим продуктом за год

Ведомости

Розничная цена одного килограмма лимонов в России в первом полугодии упала на более чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2020 г. — со 189,4 до 131,9 руб., следует из подсчетов РБК, основанных на данных Росстата. Таким образом, этот продукт подешевел наиболее сильно среди других.

Эксперты исследовательской компании GfK подтвердили изданию, что стоимость лимонов, а также чеснока и лайма в отличие от других товаров падала. По подсчетам аналитиков, по итогам января — июня их средняя цена достигла 111,5 руб., что на 31% меньше, чем в аналогичное время прошлого года.

Причиной подобной динамики стало снижение спроса на лимоны после того, как россияне ажиотажно скупали их в 2020 г., пояснила партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Так, в прошлом году люди стали приобретать их и чеснок для профилактики заболеваний в связи с пандемией коронавируса, так как на тот момент об этой инфекции было известно мало. Ритейлеры же на фоне возросшего спроса подняли стоимость указанных товаров, резюмировала эксперт. Еще одной причиной стали «некоторые задержки» в поставках продуктов, добавила она.

В апреле прошлого года стоимость килограмма лимонов выросла на 65% в годовом выражении, уточнила Гольфанд. В ряде случаев Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила наценку на данный продукт в 300–500%. Тогда регулятор пояснил, что рост цен обусловлен объективными причинами: подорожали продукты, по которым Россия практически полностью зависит от импортных поставок и на которые возник кратковременный ажиотажный спрос.

О стабилизации цен на лимоны ФАС сообщила в начале июня 2020 г. В среднем в первом полугодии 2021 г. российские семьи покупали их или лаймы 3,8 раза в неделю, что незначительно больше, чем в тот же период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных