РБК назвал лимоны самым подешевевшим продуктом за год
Эксперты исследовательской компании GfK подтвердили изданию, что стоимость лимонов, а также чеснока и лайма в отличие от других товаров падала. По подсчетам аналитиков, по итогам января — июня их средняя цена достигла 111,5 руб., что на 31% меньше, чем в аналогичное время прошлого года.
Причиной подобной динамики стало снижение спроса на лимоны после того, как россияне ажиотажно скупали их в 2020 г., пояснила партнер «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Так, в прошлом году люди стали приобретать их и чеснок для профилактики заболеваний в связи с пандемией коронавируса, так как на тот момент об этой инфекции было известно мало. Ритейлеры же на фоне возросшего спроса подняли стоимость указанных товаров, резюмировала эксперт. Еще одной причиной стали «некоторые задержки» в поставках продуктов, добавила она.
В апреле прошлого года стоимость килограмма лимонов выросла на 65% в годовом выражении, уточнила Гольфанд. В ряде случаев Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила наценку на данный продукт в 300–500%. Тогда регулятор пояснил, что рост цен обусловлен объективными причинами: подорожали продукты, по которым Россия практически полностью зависит от импортных поставок и на которые возник кратковременный ажиотажный спрос.
О стабилизации цен на лимоны ФАС сообщила в начале июня 2020 г. В среднем в первом полугодии 2021 г. российские семьи покупали их или лаймы 3,8 раза в неделю, что незначительно больше, чем в тот же период прошлого года.