Путин оценил темпы восстановления ключевых секторов экономики
Восстановление ключевых секторов экономики России проходит «довольно быстро», но это сопровождается ростом инфляции, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.
Глава государства также подчеркнул важность скоординированных и сбалансированных действий правительства и Центрального банка в этой сфере.
«Понятно, что здесь играют роль разные факторы – и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – ещё раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — подчеркнул российский лидер.
Мировая экономика, по словам Путина, восстанавливается «довольно высокими темпами», но этот процесс связан с инфляционными рисками: на мировую экономику оказывает влияние дефицит бюджета США.
«В США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», — отметил он.
В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на сложности. При этом глава государства обратил внимание на то, что ВВП России за январь — март текущего года оказался лишь на 1% ниже показателя I квартала прошлого года. Тенденция на снижение безработицы, отмечал президент, сохраняет устойчивый характер. В июне он констатировал, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса, и подчеркнул, что скорый выход России на «новые рубежи» не вызывает у него сомнений.