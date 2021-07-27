Путин оценил темпы восстановления ключевых секторов экономики

«В США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», — отметил он.