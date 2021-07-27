Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Путин оценил темпы восстановления ключевых секторов экономики

Ведомости

Восстановление ключевых секторов экономики России проходит «довольно быстро», но это сопровождается ростом инфляции, сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом – сейчас только говорил на примере США, – также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но всё же выходит за наши целевые ориентиры», — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства также подчеркнул важность скоординированных и сбалансированных действий правительства и Центрального банка в этой сфере.

«Понятно, что здесь играют роль разные факторы – и внутренние, и внешние. Правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования. Важно, чтобы все предпринимаемые шаги были – ещё раз хочу это подчеркнуть – скоординированы, выверены и сбалансированы. Уверен, что именно так мы и будем действовать», — подчеркнул российский лидер.

Мировая экономика, по словам Путина, восстанавливается «довольно высокими темпами», но этот процесс связан с инфляционными рисками: на мировую экономику оказывает влияние дефицит бюджета США.

«В США инфляция превысила пять процентов, хотя, по-моему, у них целевой показатель был где-то в районе двух, и уже два года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15 процентов. Два года подряд, и этот дефицит гасят за счёт чего? За счёт эмиссии. Вот отсюда инфляция. Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты», — отметил он.

В конце мая Путин заявил о восстановлении российской экономики, несмотря на сложности. При этом глава государства обратил внимание на то, что ВВП России за январь — март текущего года оказался лишь на 1% ниже показателя I квартала прошлого года. Тенденция на снижение безработицы, отмечал президент, сохраняет устойчивый характер. В июне он констатировал, что российская экономика выходит из вызванного пандемией кризиса, и подчеркнул, что скорый выход России на «новые рубежи» не вызывает у него сомнений.

Ранее по теме: ЦБ допустил рост экономики России в этом году на 4,5%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных