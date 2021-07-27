МВФ улучшил прогноз роста российского ВВП в 2021 году
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 г. на 0,6 п. п. — до 4,4%. В апрельском прогнозе МВФ говорилось, что ВВП России в этом году может вырасти на 3,8%.
При этом МВФ понизил прогноз роста ВВП на 2022 г. на 0,7 п. п. — до 3,1%, в апреле фонд прогнозировал рост на уровне 3,8%.
«Многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы. Некоторые, включая Бразилию, Венгрию, Мексику, Россию и Турцию, также начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы избежать давления роста цен», — говорится в докладе.
МВФ также повысил прогноз по росту мирового ВВП в 2022 г. на 0,5 п. п. — до 4,9%. При этом прогноз на нынешний год остался без изменений — рост на уровне 6%.