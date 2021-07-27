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МВФ улучшил прогноз роста российского ВВП в 2021 году

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 г. на 0,6 п. п. — до 4,4%. В апрельском прогнозе МВФ говорилось, что ВВП России в этом году может вырасти на 3,8%. 

При этом МВФ понизил прогноз роста ВВП на 2022 г. на 0,7 п. п. — до 3,1%, в апреле фонд прогнозировал рост на уровне 3,8%. 

«Многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы. Некоторые, включая Бразилию, Венгрию, Мексику, Россию и Турцию, также начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы избежать давления роста цен», — говорится в докладе. 

МВФ также повысил прогноз по росту мирового ВВП в 2022 г. на 0,5 п. п. — до 4,9%. При этом прогноз на нынешний год остался без изменений — рост на уровне 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных