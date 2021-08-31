Минфин обсуждает введение плавающих ставок НДПИ для металлургов

Минфин обсуждает введение плавающих ставок НДПИ для металлурговМинистерство предлагает привязать ставки к мировым ценам на металлы
Минфин обсуждает возможность введения плавающих ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с привязкой к ценам на мировых рынках, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов, передает корреспондент «Ведомостей».
«Основная идея в том, чтобы при изменении мировых цен на продукцию, которую продают наши металлурги, пропорционально изменялась налоговая нагрузка. Чтобы не приходилось вводить в экстренном порядке экспортные пошлины или иначе настраивать налогообложение. Перейти к некой привязке ставок НДПИ главным образом к изменению мировых цен на конечный продукт металлургических производств, аллюминиевых, удобренщиков и прочих. То есть сделать плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это достаточно сложный вопрос, мы думаем, как это реализовать», — сказал Сазанов.
О конкретных решениях пока говорить преждевременно, подчеркнул Сазанов: «У нас идут очень оживленные дискуссии на этот счет, и пока окончательного предложения нет». Минфин рассчитывает прийти к решению к началу октября, уточнил замминистра.
Сазанов также заявил, что Минфин готовит законопроект по демпферу на каучук. По его словам, в середине сентября он будет обсуждаться с бизнесом. «В принципе, у нас уже почти сближены позиции, мы предлагаем привязывать к котировкам на каучук, а бизнес — к спреду на эту котировку на каучук и сырье, используемое для производства каучука», — отметил замминистра. «Думаю, что к октябрю мы уже выйдем на [окончательную] редакцию законопроекта. Думаю, что до конца года законопроект в Думу внесем», — сказал он.
В начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны. По мнению Путина, они растут в связи с провоцируемым металлургами дефицитом металла из-за его усиленного вывоза за рубеж для получения металлургами сверхприбылей. Сверхприбыли же гарантируются ростом цен на металл на мировых рынках из-за последствий пандемии. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия рассматривает вопрос введения ограничения экспорта лома за пределы стран ЕАЭС.
В начале июля высокопоставленный федеральный чиновник и два близких к правительству источника сообщили «Ведомостям», что в правительстве обсуждают «донастройку» налоговой системы, которая должна приносить в бюджет дополнительно 400 млрд руб. ежегодно. В частности, 100 млрд руб. в бюджет должно принести повышение НДПИ для металлургической отрасли, в том числе на драгметаллы.
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. уже введены временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. С инициативой о введении временных экспортных пошлин ранее выступил министр экономического развития Максим Решетников. Министр уточнял, что речь идет о широкой номенклатуре продукции: прокате, арматуре, проволоке, слитках и др., а также о меди, никеле и алюминии в низкой степени передела. Пошлины являются комбинированными и состоят из базовой ставки и специфической. Базовая составляет 15%, специфическая рассчитывается как минимальная ставка за тонну продукции. «Как рассчитана специфическая составляющая пошлины — это, наверное, ключевой момент. Для черных металлов определены четыре ценовых коридора, для каждого из которых определена своя минимальная стоимость пошлины», — пояснил Решетников.
Он отмечал, что по итогам I квартала текущего года прибыль отрасли составила 570 млрд руб., что в среднем в 3,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлых лет. «По итогам текущего года прибыль отрасли, по оценкам, может составить от 2,1 трлн до 2,3 трлн руб.», — сказал он. Первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании правительства, которое состоялось в июне, назвал приблизительный размер дополнительных поступлений в бюджет за счет введения этой пошлины. «Это порядка 113-114 млрд руб. по черным металлам и порядка 50 млрд руб. по продукции цветной металлургии. Это незначительная часть — порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают компании от благоприятной конъюнктуры», — сказал Белоусов.