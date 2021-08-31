Минфин обсуждает введение плавающих ставок НДПИ для металлургов

Сазанов также заявил, что Минфин готовит законопроект по демпферу на каучук. По его словам, в середине сентября он будет обсуждаться с бизнесом. «В принципе, у нас уже почти сближены позиции, мы предлагаем привязывать к котировкам на каучук, а бизнес — к спреду на эту котировку на каучук и сырье, используемое для производства каучука», — отметил замминистра. «Думаю, что к октябрю мы уже выйдем на [окончательную] редакцию законопроекта. Думаю, что до конца года законопроект в Думу внесем», — сказал он.