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Минпромторг заявил об отсутствии оснований для продления пошлин на экспорт металлов

Ведомости

Предпосылок для продления после 31 декабря временных пошлин на экспорт цветных и черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов.

«По следующему году я не прогнозирую экспортных пошлин. Я не вижу для этого предпосылок. Потому что цены начали снижаться и рынок остывать. Предпосылок нет, но как будет складываться экономика, мы же не можем сейчас ничего прогнозировать, даже то, как себя поведет COVID. Сегодня, вроде, все неплохо. Какие-то другие механизмы — решение может быть любое», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Евтухов добавил, что в данный момент зафиксировано снижение стоимости цен на основные позиции. Так, на внешнем рынке стоимость некоторых из них уже меньше, чем на внутреннем. «Но мы всегда опаздываем где-то в 1,5-2 месяца», — добавил он.

Сейчас не дешевеет лишь металлолом, добавил замминистра. По его словам, это обусловлено существенным спросом на внутреннем и внешних рынках.

В конце июля правительство утвердило введение пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС. Пошлины являются комбинированными и состоят из базовой ставки и специфической. Базовая составляет 15%, тогда как величина специфической рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г.

Ранее по теме: Правительство утвердило временные пошлины на экспорт металлов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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