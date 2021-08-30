Минпромторг заявил об отсутствии оснований для продления пошлин на экспорт металлов
Предпосылок для продления после 31 декабря временных пошлин на экспорт цветных и черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нет, заявил журналистам статс-секретарь — заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов.
«По следующему году я не прогнозирую экспортных пошлин. Я не вижу для этого предпосылок. Потому что цены начали снижаться и рынок остывать. Предпосылок нет, но как будет складываться экономика, мы же не можем сейчас ничего прогнозировать, даже то, как себя поведет COVID. Сегодня, вроде, все неплохо. Какие-то другие механизмы — решение может быть любое», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Евтухов добавил, что в данный момент зафиксировано снижение стоимости цен на основные позиции. Так, на внешнем рынке стоимость некоторых из них уже меньше, чем на внутреннем. «Но мы всегда опаздываем где-то в 1,5-2 месяца», — добавил он.
Сейчас не дешевеет лишь металлолом, добавил замминистра. По его словам, это обусловлено существенным спросом на внутреннем и внешних рынках.
В конце июля правительство утвердило введение пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС. Пошлины являются комбинированными и состоят из базовой ставки и специфической. Базовая составляет 15%, тогда как величина специфической рассчитывается в зависимости от вида металла (для цветных металлов) или степени переработки продукции (для черных металлов) с учетом динамики мировых цен по итогам пяти месяцев 2021 г.