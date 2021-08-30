Минпромторг заявил об отсутствии оснований для продления пошлин на экспорт металлов

«По следующему году я не прогнозирую экспортных пошлин. Я не вижу для этого предпосылок. Потому что цены начали снижаться и рынок остывать. Предпосылок нет, но как будет складываться экономика, мы же не можем сейчас ничего прогнозировать, даже то, как себя поведет COVID. Сегодня, вроде, все неплохо. Какие-то другие механизмы — решение может быть любое», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).