Матвиенко исключила политический подтекст в выплатах пенсионерам
Решение властей выплатить российским пенсионерам по 10 000 руб. является мерой поддержки из-за снижения доходов у людей и не связано с политикой, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе общения с педагогами и родителями в лицее №14 в Пензе.
«Выплаты пенсионерам. Вот, говорят, это политика. Никакая это не политика. Все понимают, что в период пандемии снизились доходы у людей, кто-то потерял работу, цены выросли», — сказала она (цитата по «Прайм»).
Президент России Владимир Путин решил поддержать людей, пока страна не «пройдет пандемию», пояснила Матвиенко. Она напомнила, что средства поступят всем пенсионерам в сентябре.
24 августа Путин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам России, включая работающих, а также инвалидов и людей, потерявших кормильца. Глава государства пояснил, что мера поддержки необходима представителям данной категории граждан ввиду того, что их доходы «подъедаются» высокой инфляцией.
В I квартале этого года на фоне пандемии коронавируса объем реальных располагаемых денежных доходов россиян, скорректированных на инфляцию — средств, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, — снизился на 3,7%. Во II квартале показатель вырос на 6,8%. В целом за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,7%.
19 сентября в России состоятся выборы Госдумы восьмого созыва. Одновременно с ними пройдут региональные и муниципальные выборы, в частности — выборы глав восьми субъектов и 39 региональных парламентов.