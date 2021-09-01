Матвиенко исключила политический подтекст в выплатах пенсионерам

В I квартале этого года на фоне пандемии коронавируса объем реальных располагаемых денежных доходов россиян, скорректированных на инфляцию — средств, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, — снизился на 3,7%. Во II квартале показатель вырос на 6,8%. В целом за первое полугодие реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 1,7%.