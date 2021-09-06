Аналитики назвали число россиян с зарплатой более 1 млн рублей в месяц
Примерно 17 100 сотрудников средних и крупных предприятий России получают официальную зарплату свыше 1 млн руб. в месяц, говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ведомостей». Расчеты основаны на данных 104 600 организаций из государственного и негосударственного сектора, полученных от Росстата.
Текущий показатель эквивалентен 0,06% от всех работников средний и крупных компаний страны, отметили эксперты. По сведениям аналитиков, количество подобных сотрудников выросло на 51,5% по сравнению с допандемийным периодом. Так, в апреле 2019 г. таковых было примерно 11 290.
«Важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 000 человек», — указала при этом президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.
Более 60% всех сотрудников средних и крупных организаций с официальной зарплатой от 1 млн руб. находятся в Москве — 10 400 человек. Еще 1300 из них проживают в Санкт-Петербурге, а 1200 — в Подмосковье. По 300 таких работников трудоустроены в Краснодарском крае, Свердловской и Сахалинской областях. Около 270 «сотрудников-миллионеров» зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, более 200 — в Татарстане, по 150 — в Кемеровской и Челябинской областях.
Наибольшее число тех, кто зарабатывает более 1 млн руб. в месяц, занято в финансовой и страховой сфере — около 2900 человек. 2600 человек трудятся в области торговли, 2500 выполняют профессиональную, научную или техническую деятельность (сюда относят юристов, аналитиков, инженеров и других квалифицированных специалистов), 2400 являются представителями обрабатывающих производств. Еще 1400 таких сотрудников работают в области информации и связи, которая включает в себя IT, телекоммуникации, СМИ и создание контента. В сфере культуры, спорта и развлечений заняты около 1000 миллионеров, добычи полезных ископаемых — 850 человек, строительства — 700 человек.
Ранее аналитики назвали долю россиян с зарплатами свыше 100 000 руб. в месяц. Она составила 10,3%, что равно примерно 2,84 млн человек.