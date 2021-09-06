Аналитики назвали число россиян с зарплатой более 1 млн рублей в месяц

Наибольшее число тех, кто зарабатывает более 1 млн руб. в месяц, занято в финансовой и страховой сфере — около 2900 человек. 2600 человек трудятся в области торговли, 2500 выполняют профессиональную, научную или техническую деятельность (сюда относят юристов, аналитиков, инженеров и других квалифицированных специалистов), 2400 являются представителями обрабатывающих производств. Еще 1400 таких сотрудников работают в области информации и связи, которая включает в себя IT, телекоммуникации, СМИ и создание контента. В сфере культуры, спорта и развлечений заняты около 1000 миллионеров, добычи полезных ископаемых — 850 человек, строительства — 700 человек.