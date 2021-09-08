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Продажи водки в России снизились на 4%

Ведомости

За первое полугодие 2021 г. продажи водки в России упали на 4%, а производство — на 2%, сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НРА.

Розничные продажи водки в первой половине 2021 г., по данным НРА, составили 344 млн л, что на 4% ниже, чем за первые шесть месяцев 2020 г., и на 3% меньше, чем в январе — июне 2019 г. Кроме того, производство водки снизилось на 2% до 335 млн л.

Аналитики НРА указывают, что в прошлом году продажи водки поддержали пандемия, объявленные из-за коронавируса нерабочие дни и повышенный спрос на дезинфицирующие товары. Так что в первом полугодии прошлого года продажи водки составили 360 млн л против 357 млн л за январь — июнь 2019 г.

Падение продаж водки фиксирует и исследовательская компания GfK. В 2021 г. доля семей, хотя бы раз купивших водку за полугодие, равнялась 32%. В 2019 г. таких было 35%, хотя среднее потребление на семью осталось стабильным — почти 6,5 л в год. Снижение потребления фиксируют также ритейлеры. Так, у «Азбуки вкуса» за январь — июнь 2021 г. продажи водки в натуральном выражении снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2020 г.

В конце августа Росалкоголрегулирвоание сообщило, что во II квартале 2021 г. продажи пива упали, несмотря на жару, на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Кроме того, в январе — июле 2021 г., согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, производство крепкого алкоголя в России снизилось на 2,3%. За семь месяцев произвели 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). В частности, производство водки упало на 3,9% до 39,22 млн дал, коньяка произвели за январь — июль на 3,9% меньше (4,13 млн дал). Винодельческой продукции в январе — июле произвели на 11,2% меньше (31,72 млн дал), а фруктовых (плодовых) вин — на 20,1% (6,21 млн дал).

В то же время в июле крупнейшие производители спиртного —  Beluga Group, Алкогольная сибирская группа (АСГ; выпускает водку под брендами «Хаски», «Белая березка»), ГК «Руст» («Русский стандарт», «Талка»), «Ладога дистрибьюшен», «Татспиртпром» — сообщили о росте продаж крепкого алкоголя в первом полугодии 2021 г. от 1,5 до 12%, а отдельных его категорий — до 50%.

Ранее по теме: Крупнейшие производители спиртного увеличили продажи после рекорда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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