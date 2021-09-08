Продажи водки в России снизились на 4%

В конце августа Росалкоголрегулирвоание сообщило, что во II квартале 2021 г. продажи пива упали, несмотря на жару, на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Кроме того, в январе — июле 2021 г., согласно данным Национального союза защиты прав потребителей, производство крепкого алкоголя в России снизилось на 2,3%. За семь месяцев произвели 90,56 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). В частности, производство водки упало на 3,9% до 39,22 млн дал, коньяка произвели за январь — июль на 3,9% меньше (4,13 млн дал). Винодельческой продукции в январе — июле произвели на 11,2% меньше (31,72 млн дал), а фруктовых (плодовых) вин — на 20,1% (6,21 млн дал).