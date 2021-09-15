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Минфин сообщил о снижении экспортных пошлин на нефть с октября

Ведомости

Экспортные пошлины на нефть из России снизятся с 1 октября на $1,8 — до $62,8 за тонну, говорится в сообщении Минфина. 

Размер экспортной пошлины определяется от средней цены нефти Urals за прошедший месяц. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 августа по 14 сентября, согласно мониторингу Минфина, составила $69,04 баррель после $70,7 за баррель месяцем ранее. 

Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $64,6 за тонну. В сообщении Минфина отмечается, что пошлины будут снижены и на нефтепродукты: на светлые нефтепродукты и масла снизится до $18,8 c $19,3 за тонну, на темные – до $62,8 с $64,6.

Экспортная пошлина на товарный бензин снизится до $18,8, прямогонного (нафта) – до $34,5 с $35,5 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $88, на чистые фракции СУГ — $70,4, а на кокс — $4 за тонну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных