Минфин сообщил о снижении экспортных пошлин на нефть с октября
Экспортные пошлины на нефть из России снизятся с 1 октября на $1,8 — до $62,8 за тонну, говорится в сообщении Минфина.
Размер экспортной пошлины определяется от средней цены нефти Urals за прошедший месяц. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 августа по 14 сентября, согласно мониторингу Минфина, составила $69,04 баррель после $70,7 за баррель месяцем ранее.
Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $64,6 за тонну. В сообщении Минфина отмечается, что пошлины будут снижены и на нефтепродукты: на светлые нефтепродукты и масла снизится до $18,8 c $19,3 за тонну, на темные – до $62,8 с $64,6.
Экспортная пошлина на товарный бензин снизится до $18,8, прямогонного (нафта) – до $34,5 с $35,5 за тонну. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) составит $88, на чистые фракции СУГ — $70,4, а на кокс — $4 за тонну.