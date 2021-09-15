Минфин сообщил о снижении экспортных пошлин на нефть с октября

Сейчас экспортная пошлина на нефть составляет $64,6 за тонну. В сообщении Минфина отмечается, что пошлины будут снижены и на нефтепродукты: на светлые нефтепродукты и масла снизится до $18,8 c $19,3 за тонну, на темные – до $62,8 с $64,6.