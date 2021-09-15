Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России

В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%. В целом с начала года по 13 сентября цены в стране выросли на 4,79%. При этом целевым показателем Банка России является инфляция в 4%. По прогнозу регулятора, в конце 2021 г. инфляция составит 5,7–6,2%. ЦБ считает, что к целевому уровню она вернется лишь в 2022 г.