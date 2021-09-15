Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России
Недельная инфляция в России в период с 7 по 13 сентября составила 0,04%. Таким образом, она продолжила замедляться, следует из материалов Росстата.
В период с 10 по 16 августа в России была зафиксирована третья за год недельная дефляция в 0,01%. На протяжении трех последующих периодов инфляция составила 0,1%, 0,09% и 0,07%. Таким образом, на прошлой неделе тренд на снижение показателя сохранился.
Больше всего из продуктов питания за последнюю неделю подорожала говядина — на 0,82%. Куриное мясо выросло в цене на 0,4%, баранина и свинина — на 0,36 и 0,33% соответственно. Стоимость куриных яиц выросла на 0,41%. Сахар подорожал на 0,06%, а подсолнечное масло — на 0,04%.
Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7% после 0,8% неделей ранее. Стоимость моркови упала на 2,67%, яблок — на 2,2%, репчатого лука — на 0,99%, белокочанной капусты — на 0,84%. При этом картофель подорожал на 0,58%, помидоры — на 3,9%, а огурцы — на 5,17%.
В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%. В целом с начала года по 13 сентября цены в стране выросли на 4,79%. При этом целевым показателем Банка России является инфляция в 4%. По прогнозу регулятора, в конце 2021 г. инфляция составит 5,7–6,2%. ЦБ считает, что к целевому уровню она вернется лишь в 2022 г.