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Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России

Ведомости

Недельная инфляция в России в период с 7 по 13 сентября составила 0,04%. Таким образом, она продолжила замедляться, следует из материалов Росстата.

В период с 10 по 16 августа в России была зафиксирована третья за год недельная дефляция в 0,01%. На протяжении трех последующих периодов инфляция составила 0,1%, 0,09% и 0,07%. Таким образом, на прошлой неделе тренд на снижение показателя сохранился.

Больше всего из продуктов питания за последнюю неделю подорожала говядина — на 0,82%. Куриное мясо выросло в цене на 0,4%, баранина и свинина — на 0,36 и 0,33% соответственно. Стоимость куриных яиц выросла на 0,41%. Сахар подорожал на 0,06%, а подсолнечное масло — на 0,04%.

Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7% после 0,8% неделей ранее. Стоимость моркови упала на 2,67%, яблок — на 2,2%, репчатого лука — на 0,99%, белокочанной капусты — на 0,84%. При этом картофель подорожал на 0,58%, помидоры — на 3,9%, а огурцы — на 5,17%.

В августе годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум, достигнув 6,68%. В целом с начала года по 13 сентября цены в стране выросли на 4,79%. При этом целевым показателем Банка России является инфляция в 4%. По прогнозу регулятора, в конце 2021 г. инфляция составит 5,7–6,2%. ЦБ считает, что к целевому уровню она вернется лишь в 2022 г.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России обновила пятилетний максимум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных