РБК узнал о новой схеме закупок ритейлеров для сдерживания цен на продукты
Статс-секретарь — заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов в ходе прошедшего 22 сентября заседания поручил департаменту развития внутренней торговли проработать возможность введения обязательных прямых договоров между торговыми сетями и поставщиками, сообщает РБК со ссылкой на участников встречи.
Предполагается, что это поможет в борьбе с ростом цен. Решение Евтухова последовало после того, как ритейлеры объяснили повышение стоимости продуктов тем, что поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах.
Сотрудник одной из розничных сетей пояснил изданию, что прямые договоры позволяют заранее утвердить объемы, условия и цены поставок, в них закладывается инфляция. Таким образом, можно заранее запланировать снижение или повышение цен на продукты, если оно не является резким и связанным с внешними обстоятельствами, например с погодой. Сейчас на продукты с высоким стабильным спросом и коротким сроком хранения проводятся тендеры. Они позволяют регулировать цены и объемы закупки в рамках рыночных отношений.
«Минпромторг хочет попытаться фиксировать цены, чтобы они были менее зависимы от волатильности, и раз поставщики добровольно не готовы, выглядела эта инициатива как «давайте мы придумаем механизмы, чтобы они не могли отвертеться», — предупредил источник РБК. Другой собеседник издания выразил мнение, что отказ от тендеров «может привести к повышению цен, производители могут закладывать вероятное повышение стоимости в оптовые цены».
С конца прошлого года темпы роста потребительских цен в России превышают целевое значение инфляции в 4%. Так, в августе она составила в годовом выражении 6,68%, что является максимумом за пять лет.
В конце прошлого года правительство решило бороться с резким ростом цен на подсолнечное масло и сахар, зафиксировав их предельную стоимость. Ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действовали до 1 апреля 2021 г. В дальнейшем власти решили меру не продлевать.