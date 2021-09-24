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РБК узнал о новой схеме закупок ритейлеров для сдерживания цен на продукты

Ведомости

Статс-секретарь — заместитель министра промышленности России Виктор Евтухов в ходе прошедшего 22 сентября заседания поручил департаменту развития внутренней торговли проработать возможность введения обязательных прямых договоров между торговыми сетями и поставщиками, сообщает РБК со ссылкой на участников встречи. 

Предполагается, что это поможет в борьбе с ростом цен. Решение Евтухова последовало после того, как ритейлеры объяснили повышение стоимости продуктов тем, что поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах.

Сотрудник одной из розничных сетей пояснил изданию, что прямые договоры позволяют заранее утвердить объемы, условия и цены поставок, в них закладывается инфляция. Таким образом, можно заранее запланировать снижение или повышение цен на продукты, если оно не является резким и связанным с внешними обстоятельствами, например с погодой. Сейчас на продукты с высоким стабильным спросом и коротким сроком хранения проводятся тендеры. Они позволяют регулировать цены и объемы закупки в рамках рыночных отношений.

«Минпромторг хочет попытаться фиксировать цены, чтобы они были менее зависимы от волатильности, и раз поставщики добровольно не готовы, выглядела эта инициатива как «давайте мы придумаем механизмы, чтобы они не могли отвертеться», — предупредил источник РБК. Другой собеседник издания выразил мнение, что отказ от тендеров «может привести к повышению цен, производители могут закладывать вероятное повышение стоимости в оптовые цены».

С конца прошлого года темпы роста потребительских цен в России превышают целевое значение инфляции в 4%. Так, в августе она составила в годовом выражении 6,68%, что является максимумом за пять лет.

В конце прошлого года правительство решило бороться с резким ростом цен на подсолнечное масло и сахар, зафиксировав их предельную стоимость. Ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действовали до 1 апреля 2021 г. В дальнейшем власти решили меру не продлевать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных