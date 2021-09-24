РБК узнал о новой схеме закупок ритейлеров для сдерживания цен на продукты

В конце прошлого года правительство решило бороться с резким ростом цен на подсолнечное масло и сахар, зафиксировав их предельную стоимость. Ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение с Минсельхозом и Минпромторгом, согласно которому максимальная отпускная цена на подсолнечное масло была установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена — 110 руб. за литр, а стоимость сахара — на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Такие цены действовали до 1 апреля 2021 г. В дальнейшем власти решили меру не продлевать.