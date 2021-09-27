Минпромторг предложил продлить действие системы tax free до конца 2022 года
Минпромторг разработал проект постановления правительства, которым предлагается распространить пилот по системе tax free (позволяет иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза) еще на пять регионов страны, а также продлить эксперимент до конца 2022 г. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства. В начале года правительство продлило эксперимент по tax free до конца 2021 г.
«Чтобы стимулировать покупательскую активность иностранных туристов, мы предлагаем расширить перечень регионов, где действует tax free, включив в нее Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край», — приводятся в сообщении пресс-службы слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
С 2018 г. в России вступил в силу закон о введении возврата НДС для туристов из стран, не входящих в Евразийский союз. Благодаря ему у иностранных граждан появилась возможность вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 000 руб. Логика состоит в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, и не касается иностранцев, поясняли ранее в Госдуме. Система tax free же позволяет упростить процедуру возврата средств и привлечь туристов в Россию.
Система tax free пилотируется Минпромторгом в 16 регионах страны. Среди них Волгоградская и Калининградская области, Краснодарский край, Ленинградская область, Мордовия, Москва, Московская и Новгородская области, Приморский край, Псковская, Ростовская и Самарская области, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан и Хабаровский край.
За 2018-2020 гг. сумма покупок иностранцами по системе tax free составила около 38 млрд руб., отмечается в сообщении Минпромторга. Наибольшее количество покупок совершили граждане КНР (70%), Украины (2,6%), США (1,9%), Израиля (1,8%), Вьетнама (1,7%), Азербайджана (1,6%), Узбекистана (1,3%), Катара (1,3%), Германии (1%), ОАЭ (1%), Таиланда (1%). За первую половину 2021 г. сумма покупок по tax free иностранными туристами достигла 6,9 млрд руб., превысив результат аналогичного периода 2020 г. на 600 млн руб.
2 сентября зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что «Сбер» стал оператором системы tax free в России и создал технологическую платформу Sber Tax Free. Основной задачей платформы является организация непрерывного взаимодействия между туристами, торговыми организациями, Федеральной налоговой и Таможенной службами. Попов уточнил, что магазины и прочие организации сейчас могут подключиться к Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн.