Минпромторг предложил продлить действие системы tax free до конца 2022 года

С 2018 г. в России вступил в силу закон о введении возврата НДС для туристов из стран, не входящих в Евразийский союз. Благодаря ему у иностранных граждан появилась возможность вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 000 руб. Логика состоит в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, и не касается иностранцев, поясняли ранее в Госдуме. Система tax free же позволяет упростить процедуру возврата средств и привлечь туристов в Россию.