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«Сбер» стал оператором системы tax free в России

Ведомости

«Сбер» стал оператором системы tax free в России и создал технологическую платформу Sber Tax Free, которая позволяет иностранцам вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на покупки, сделанные в стране. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Система tax free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда», — сказал он.

Основной задачей платформы является организация непрерывного взаимодействия между туристами, торговыми организациями, Федеральной налоговой (ФНС) и таможенной (ФТС) службами. Попов уточнил, что магазины и прочие организации сейчас могут подключиться к Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн.

Система tax free пилотируется Минпромторгом в 16 регионах страны. Среди них — Волгоградская и Калининградская области, Краснодарский край, Ленинградская область, Мордовия, Москва, Московская и Новгородская области, Приморский край, Псковская, Ростовская и Самарская области, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан и Хабаровский край.

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С 2018 г. в России вступил в силу закон о введении возврата НДС для туристов из стран, не входящих в Евразийский союз. Благодаря ему у иностранных граждан появилась возможность вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 000 руб. Логика состоит в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, и не касается иностранцев, пояснили ранее в Госдуме. Система tax free же позволяет упростить процедуру возврата средств и привлечь туристов в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных