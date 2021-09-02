«Сбер» стал оператором системы tax free в России
«Сбер» стал оператором системы tax free в России и создал технологическую платформу Sber Tax Free, которая позволяет иностранцам вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на покупки, сделанные в стране. Об этом сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Система tax free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда», — сказал он.
Основной задачей платформы является организация непрерывного взаимодействия между туристами, торговыми организациями, Федеральной налоговой (ФНС) и таможенной (ФТС) службами. Попов уточнил, что магазины и прочие организации сейчас могут подключиться к Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн.
Система tax free пилотируется Минпромторгом в 16 регионах страны. Среди них — Волгоградская и Калининградская области, Краснодарский край, Ленинградская область, Мордовия, Москва, Московская и Новгородская области, Приморский край, Псковская, Ростовская и Самарская области, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан и Хабаровский край.
С 2018 г. в России вступил в силу закон о введении возврата НДС для туристов из стран, не входящих в Евразийский союз. Благодаря ему у иностранных граждан появилась возможность вернуть 18% от стоимости покупки на сумму от 10 000 руб. Логика состоит в том, что НДС распространяется на резидентов страны, в которой он установлен, и не касается иностранцев, пояснили ранее в Госдуме. Система tax free же позволяет упростить процедуру возврата средств и привлечь туристов в Россию.