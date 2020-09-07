Систему tax free расширят на всю страну

Систему tax free расширят на всю странуМинимальный порог беспошлинного вывоза снизится вдвое, с 10 000 до 5000 рублей
Система tax free, позволяющая иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, может заработать на территории всей России уже в следующем году. При этом минимальный порог беспошлинного вывоза снизится с 10 000 до 5000 руб., следует из законопроекта, внесенного правительством России в Госдуму в минувшую субботу.
Система tax free работает в пилотном режиме с 2018 г., ее запускали в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Сейчас она действует только для 79 локаций в 13 регионах, утвержденных приказом Минпромторга. Для расширения деятельности системы понадобится ввести в эксплуатацию и отладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России – ведь магазины, работающие по tax free, смогут выдавать иностранным туристам не бумажные, а электронные чеки.