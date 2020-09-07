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Систему tax free расширят на всю страну

Минимальный порог беспошлинного вывоза снизится вдвое, с 10 000 до 5000 рублей
Александра Кошкина
Чтобы вернуть налог, потребуется электронный чек /Евгений Разумный / Ведомости

Система tax free, позволяющая иностранцам вернуть налог за товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза, может заработать на территории всей России уже в следующем году. При этом минимальный порог беспошлинного вывоза снизится с 10 000 до 5000 руб., следует из законопроекта, внесенного правительством России в Госдуму в минувшую субботу.

Система tax free работает в пилотном режиме с 2018 г., ее запускали в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Сейчас она действует только для 79 локаций в 13 регионах, утвержденных приказом Минпромторга. Для расширения деятельности системы понадобится ввести в эксплуатацию и отладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России – ведь магазины, работающие по tax free, смогут выдавать иностранным туристам не бумажные, а электронные чеки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных