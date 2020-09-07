Систему tax free расширят на всю страну

Система tax free работает в пилотном режиме с 2018 г., ее запускали в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Сейчас она действует только для 79 локаций в 13 регионах, утвержденных приказом Минпромторга. Для расширения деятельности системы понадобится ввести в эксплуатацию и отладить электронный документооборот между продавцами, ФТС и ФНС России – ведь магазины, работающие по tax free, смогут выдавать иностранным туристам не бумажные, а электронные чеки.