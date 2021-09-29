ЦБ назвал недельные данные по инфляции «сильно зашумленными»
Судить об устойчивых тенденциях на основе данных о недельной инфляции нельзя, так как они «сильно зашумлены», сообщили журналистам в пресс-службе Банка России.
«Недельные данные по инфляции сильно зашумлены, поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя. О том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее — временные или постоянные, можно будет судить, только когда появится более полная информация о ценах», — заявили там.
Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%. Это значение стало рекордным с начала июля. Так, с 29 июня по 5 июля недельная инфляция составила 0,46%, после чего замедлилась.
При этом Минэкономразвития сообщило, что к 27 сентября инфляция в России составила 7,26% в годовом выражении. Продовольственные товары подорожали на 9,41%, а непродовольственные — на 7,85%. Стоимость услуг выросла на 4,26%.
Министерство прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 5,8%. ЦБ ожидает ее в диапазоне 5,7-6,2%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил о рисках того, что в итоге показатель сложится на уровне выше прогноза.