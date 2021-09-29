ЦБ назвал недельные данные по инфляции «сильно зашумленными»

«Недельные данные по инфляции сильно зашумлены, поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя. О том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее — временные или постоянные, можно будет судить, только когда появится более полная информация о ценах», — заявили там.