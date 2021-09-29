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ЦБ назвал недельные данные по инфляции «сильно зашумленными»

Ведомости

Судить об устойчивых тенденциях на основе данных о недельной инфляции нельзя, так как они «сильно зашумлены», сообщили журналистам в пресс-службе Банка России.

«Недельные данные по инфляции сильно зашумлены, поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя. О том, какие факторы повлияли на сентябрьскую инфляцию сильнее — временные или постоянные, можно будет судить, только когда появится более полная информация о ценах», — заявили там.

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России с 21 по 27 сентября выросли на 0,29%. Это значение стало рекордным с начала июля. Так, с 29 июня по 5 июля недельная инфляция составила 0,46%, после чего замедлилась.

При этом Минэкономразвития сообщило, что к 27 сентября инфляция в России составила 7,26% в годовом выражении. Продовольственные товары подорожали на 9,41%, а непродовольственные — на 7,85%. Стоимость услуг выросла на 4,26%.

Министерство прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 5,8%. ЦБ ожидает ее в диапазоне 5,7-6,2%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее заявил о рисках того, что в итоге показатель сложится на уровне выше прогноза.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал рекордную с начала июля недельную инфляцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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