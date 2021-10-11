Экспортные цены на пшеницу достигли максимума за 9 лет

Аналитики «Совэкона» также понизили прогноз по урожаю пшеницы в стране в 2021 г. на 0,1 млн т — до 75,5 млн т. в связи с увеличением доли несобранной пшеницы. Минсельхоз ожидает, что в этом году в России будет собрано 127,4 млн тонн зерна, в том числе 81 млн тонн пшеницы.