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Экспортные цены на пшеницу достигли максимума за 9 лет

Ведомости

Экспортные цены на российскую пшеницу достигли максимального уровня с августа 2012 г., передает ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию «Совэкон».

По оценкам экспертов, цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% на прошлой неделе выросла до $312 за тонну на условиях FOB (продавец выполняет свои обязательства, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки). В «Совэконе» связали рекордный рост цен с ограниченным предложением на внутреннем рынке и сильным рублем, прогнозируя относительно стабильную ситуации на российском рынке пшеницы в краткосрочной перспективе.

«В целом, активность на рынке зерна низкая. Сельхозпроизводители продали часть своего урожая, чтобы освободить склады и пополнить оборотные средства, часть переработчиков пополнила запасы. Сельхозпроизводители в настоящее время заняты сбором урожая поздних культур и севом озимых культур и снова снизили темпы продаж», — отмечается в обзоре.

Экспортная пошлина, расчет которой проводится еженедельно, на период с 13 по 19 октября вырастет до $58,7 с $57,8 за тонну, согласно данным Минсельхоза. Цена в $283,9 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, сохраняется на более низком уровне, чем текущая цена FOB.

Аналитики «Совэкона» также понизили прогноз по урожаю пшеницы в стране в 2021 г. на 0,1 млн т — до 75,5 млн т. в связи с увеличением доли несобранной пшеницы. Минсельхоз ожидает, что в этом году в России будет собрано 127,4 млн тонн зерна, в том числе 81 млн тонн пшеницы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных