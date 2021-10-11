Экспортные цены на пшеницу достигли максимума за 9 лет
Экспортные цены на российскую пшеницу достигли максимального уровня с августа 2012 г., передает ТАСС со ссылкой на аналитическую компанию «Совэкон».
По оценкам экспертов, цена на пшеницу с содержанием протеина 12,5% на прошлой неделе выросла до $312 за тонну на условиях FOB (продавец выполняет свои обязательства, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки). В «Совэконе» связали рекордный рост цен с ограниченным предложением на внутреннем рынке и сильным рублем, прогнозируя относительно стабильную ситуации на российском рынке пшеницы в краткосрочной перспективе.
«В целом, активность на рынке зерна низкая. Сельхозпроизводители продали часть своего урожая, чтобы освободить склады и пополнить оборотные средства, часть переработчиков пополнила запасы. Сельхозпроизводители в настоящее время заняты сбором урожая поздних культур и севом озимых культур и снова снизили темпы продаж», — отмечается в обзоре.
Экспортная пошлина, расчет которой проводится еженедельно, на период с 13 по 19 октября вырастет до $58,7 с $57,8 за тонну, согласно данным Минсельхоза. Цена в $283,9 за тонну, исходя из которой рассчитана пошлина, сохраняется на более низком уровне, чем текущая цена FOB.
Аналитики «Совэкона» также понизили прогноз по урожаю пшеницы в стране в 2021 г. на 0,1 млн т — до 75,5 млн т. в связи с увеличением доли несобранной пшеницы. Минсельхоз ожидает, что в этом году в России будет собрано 127,4 млн тонн зерна, в том числе 81 млн тонн пшеницы.