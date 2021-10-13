МЭА оценило падение цены на нефть при достижении углеродной нейтральности

Наибольшую стоимость нефти предусматривает Stated Policies Scenario (STEPS). Согласно ему, спрос на топливо достигает максимума к 2030 г., а потом сокращается, но очень плавно. Члены ОПЕК при этом продолжают прилагать усилия по управлению рынком, в то время как производители сланцевой нефти придерживаются более осторожной позиции в отношении роста добычи, чем ранее. В итоге к 2030 г. нефть будет стоить $77 за баррель, а к 2050 г. — $88.