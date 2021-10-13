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МЭА оценило падение цены на нефть при достижении углеродной нейтральности

Ведомости

Международное энергетическое агентство (МЭА) разработало три сценария по достижению углеродной нейтральности в мире, которая подразумевает снижение спроса на нефть и как следствие — падение ее стоимости. Прогноз организации опубликован в докладе World Energy Outlook 2021.

Самый жесткий сценарий называется Net Zero Emissions (NZE). Он подразумевает падение объема потребления до 25 млн баррелей в сутки. Тогда стоимость топлива упадет до $36 за баррель к 2030 г. и до $24 за баррель к 2050 г.

«В NZE быстрое падение спроса на нефть и природный газ означает, что не требуется разведка ископаемых видов топлива и их новых месторождений, кроме тех, что были одобрены ранее. Предполагается, что правительства, богатые ресурсами, будут ограничивать инвестиции в новые области», — заявили в МЭА.

В Announced Pledges Scenario (APS) мировой спрос на нефть достигает пика в 2025 г., а затем начинает постепенно снижаться до 75 млн баррелей в сутки к 2050 г. Таким образом, к 2030 г. баррель нефти торгуется в среднем по $67 в 2030 г. и $64 в 2050 г.

Наибольшую стоимость нефти предусматривает Stated Policies Scenario (STEPS). Согласно ему, спрос на топливо достигает максимума к 2030 г., а потом сокращается, но очень плавно. Члены ОПЕК при этом продолжают прилагать усилия по управлению рынком, в то время как производители сланцевой нефти придерживаются более осторожной позиции в отношении роста добычи, чем ранее. В итоге к 2030 г. нефть будет стоить $77 за баррель, а к 2050 г. — $88. 

В конце сентября на фоне резкого удорожания газа в Европе, а также решения ОПЕК+ сохранить уровень добычи на текущем уровне нефть стала дорожать. Если 20 сентября декабрьский фьючерс марки Brent на межконтинентальной бирже ICE торговался по $73 за баррель, то сегодня к 12:10 мск — по $84,1. Ноябрьский фьючерс WTI продается по $80,4 за баррель после $70,1 20 сентября. Ранее Brent преодолевала ценовой порог в $84 в октябре 2018 г.

7 октября Минэкономразвития исключило достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 г. Представитель ведомства заявил, что объем расходов страны на снижение выбросов до середины XXI века оценивается в 40–50 трлн руб.

Ранее по теме: Минэк исключил достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных