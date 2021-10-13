Минэнерго: цены на бензин по итогам года вырастут наравне с инфляцией

Во вторник Минэкономразвития в четвертый раз в этом году ухудшило свой прогноз по инфляции из-за ускорения роста цен на продовольственные товары. С сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. цены выросли на 7,4%, достигнув максимума с января 2016-го, когда этот показатель составил 9,7%.