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Минэнерго: цены на бензин по итогам года вырастут наравне с инфляцией

Ведомости

Минэнерго ожидает, что цены на бензин по итогам текущего года вырастут на уровне, близком к инфляции, рассказал ТАСС замминистр энергетики Павел Сорокин.

«Темпы роста цен на бензин по итогам года будут близкими к инфляции», — сказал Сорокин.

По данным Росстата, В конце сентября Росстат сообщал, что с начала года цена бензина в стране выросла на 6,24%. Это выше, чем темпы роста инфляции, которая составила 5,48% за тот же период.

Во вторник Минэкономразвития в четвертый раз в этом году ухудшило свой прогноз по инфляции из-за ускорения роста цен на продовольственные товары. С сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. цены выросли на 7,4%, достигнув максимума с января 2016-го, когда этот показатель составил 9,7%.

Теперь ведомство предполагает, что инфляция по итогам текущего года составит 7,4% (апрельские ожидания — 4,3%, июльская коррекция — 5% и сентябрьский прогноз — 5% ). Рост цен ускорился на фоне удорожания плодоовощной продукции, вызванного отставанием темпов уборки урожая, бюджетных выплат перед выборами в Госдуму и ускорения инфляции в мировом масштабе.

Ранее по теме: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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