Минэнерго: цены на бензин по итогам года вырастут наравне с инфляцией
Минэнерго ожидает, что цены на бензин по итогам текущего года вырастут на уровне, близком к инфляции, рассказал ТАСС замминистр энергетики Павел Сорокин.
«Темпы роста цен на бензин по итогам года будут близкими к инфляции», — сказал Сорокин.
По данным Росстата, В конце сентября Росстат сообщал, что с начала года цена бензина в стране выросла на 6,24%. Это выше, чем темпы роста инфляции, которая составила 5,48% за тот же период.
Во вторник Минэкономразвития в четвертый раз в этом году ухудшило свой прогноз по инфляции из-за ускорения роста цен на продовольственные товары. С сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. цены выросли на 7,4%, достигнув максимума с января 2016-го, когда этот показатель составил 9,7%.
Теперь ведомство предполагает, что инфляция по итогам текущего года составит 7,4% (апрельские ожидания — 4,3%, июльская коррекция — 5% и сентябрьский прогноз — 5% ). Рост цен ускорился на фоне удорожания плодоовощной продукции, вызванного отставанием темпов уборки урожая, бюджетных выплат перед выборами в Госдуму и ускорения инфляции в мировом масштабе.