Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России
Недельная инфляция в России замедлилась до 0,22% в период с 5 по 11 октября, следует из данных Росстата. Ранее, с 21 по 27 сентября, она ускорилась до 0,29% после 0,1% в предшествующий период, а с 28 сентября по 4 октября составила 0,26%.
Сильнее всего за неделю подорожали огурцы и помидоры — на 10,85 и 9,66% соответственно. На 4,35% выросла стоимость картофеля. При этом в среднем цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,8%, так как яблоки подешевели на 1,38%, морковь — на 0,98%, а репчатый лук — на 0,31%.
Также на 3,31% подорожали куриные яйца, и на 1,52% — охлажденные и мороженые куры. Стоимость сахара выросла на 0,46%, а подсолнечного масла — на 0,12%.
Из лекарственных средств Росстат указал на подорожание анальгина, бромгексина и поливитаминов с макро- и микроэлементами на 0,5% соответственно. Цены на валидол, корвалол, комбинированные анальгетики и отечественные поливитамины без минералов повысились на 0,4% соответственно. В то же время нимесулид подешевел на 0,1%.
Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.
В целом с начала года потребительские цены в России увеличились на 5,71%. Как сообщил Росстат на прошлой неделе, в сентябре годовая инфляция достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что основной вклад в ускорение инфляции вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции, связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая.
Министр отметил, что ситуация с ценами на фрукты и овощи в первый месяц осени нетипична для России. По его словам, с 1998 г. в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 г. На фоне существующей динамики Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.