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Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России

Ведомости

Недельная инфляция в России замедлилась до 0,22% в период с 5 по 11 октября, следует из данных Росстата. Ранее, с 21 по 27 сентября, она ускорилась до 0,29% после 0,1% в предшествующий период, а с 28 сентября по 4 октября составила 0,26%. 

Сильнее всего за неделю подорожали огурцы и помидоры — на 10,85 и 9,66% соответственно. На 4,35% выросла стоимость картофеля. При этом в среднем цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,8%, так как яблоки подешевели на 1,38%, морковь — на 0,98%, а репчатый лук — на 0,31%.

Также на 3,31% подорожали куриные яйца, и на 1,52% — охлажденные и мороженые куры. Стоимость сахара выросла на 0,46%, а подсолнечного масла — на 0,12%.

Из лекарственных средств Росстат указал на подорожание анальгина, бромгексина и поливитаминов с макро- и микроэлементами на 0,5% соответственно. Цены на валидол, корвалол, комбинированные анальгетики и отечественные поливитамины без минералов повысились на 0,4% соответственно. В то же время нимесулид подешевел на 0,1%.

Цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

В целом с начала года потребительские цены в России увеличились на 5,71%. Как сообщил Росстат на прошлой неделе, в сентябре годовая инфляция достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что основной вклад в ускорение инфляции вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции, связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. 

Министр отметил, что ситуация с ценами на фрукты и овощи в первый месяц осени нетипична для России. По его словам, с 1998 г. в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 г. На фоне существующей динамики Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.

Ранее по теме: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных