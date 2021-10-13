Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России

Министр отметил, что ситуация с ценами на фрукты и овощи в первый месяц осени нетипична для России. По его словам, с 1998 г. в сентябре дефляция по овощам не наблюдалась лишь однажды, в 2010 г. На фоне существующей динамики Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.