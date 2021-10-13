Нидерланды планируют попросить ЕК заморозить выплаты Польше из бюджета ЕС

7 октября Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями Конституции республики. Еврокомиссия заявила, что использует все инструменты для того, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. В Европейской народной партии считают, что правительство Польши ведет страну к выходу из Евросоюза. При этом польские власти заверяют, что не планируют это делать.