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Нидерланды планируют попросить ЕК заморозить выплаты Польше из бюджета ЕС

Ведомости

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте намерен обратиться к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой заморозить финансовую помощь в виде 36 млрд евро ($42 млрд), предназначенную Польше, в связи с тем, что польский Конституционный суд подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями Конституции республики, сообщает Bloomberg.

«Очень важно призвать комиссию не утверждать план восстановления Польши, — сказал Рютте во время дебатов в парламенте Нидерландов. — Я призову комиссию на следующей неделе не утверждать план восстановления, в любом случае подождать, пока не будет решен вопрос о том, какой суд имеет приоритет».

Европейская комиссия ранее отложила оценку запроса Польши. Варшава претендует на 23,9 млрд евро в виде грантов и 12,1 млрд евро в виде займов под низкие проценты, которые могут быть предоставлены из бюджета Евросоюза, уточняет агентство.

7 октября Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями Конституции республики. Еврокомиссия заявила, что использует все инструменты для того, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. В Европейской народной партии считают, что правительство Польши ведет страну к выходу из Евросоюза. При этом польские власти заверяют, что не планируют это делать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных