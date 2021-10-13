Нидерланды планируют попросить ЕК заморозить выплаты Польше из бюджета ЕС
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте намерен обратиться к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой заморозить финансовую помощь в виде 36 млрд евро ($42 млрд), предназначенную Польше, в связи с тем, что польский Конституционный суд подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями Конституции республики, сообщает Bloomberg.
«Очень важно призвать комиссию не утверждать план восстановления Польши, — сказал Рютте во время дебатов в парламенте Нидерландов. — Я призову комиссию на следующей неделе не утверждать план восстановления, в любом случае подождать, пока не будет решен вопрос о том, какой суд имеет приоритет».
Европейская комиссия ранее отложила оценку запроса Польши. Варшава претендует на 23,9 млрд евро в виде грантов и 12,1 млрд евро в виде займов под низкие проценты, которые могут быть предоставлены из бюджета Евросоюза, уточняет агентство.
7 октября Конституционный суд Польши подтвердил несоответствие нормы о превосходстве европейского права над положениями Конституции республики. Еврокомиссия заявила, что использует все инструменты для того, чтобы защитить приоритет европейских норм над национальными законами государств Евросоюза. В Европейской народной партии считают, что правительство Польши ведет страну к выходу из Евросоюза. При этом польские власти заверяют, что не планируют это делать.