Правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку овощеводства
Правительство в 2022 г. выделит дополнительно 5 млрд руб. на развитие овощеводства в России, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
«В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд руб. в 2022 г., также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%», — цитирует «РИА Новости» Патрушева.
Среди мер, на которые выделяются деньги, вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта, техническое переоснащение производственных мощностей, строительство овоще- и картофелехранилищ, льготная транспортировка овощей и льготное кредитование, создание селекционно-семеноводческих центров, указал Патрушев.
Кроме того, в этом году дополнительно выделят еще 10 млрд руб. субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. А в следующем году увеличат господдержку животноводства, отметил глава Минсельхоза.
«Рассчитываем, что перечисленные предложения, предложенные меры дадут результат и мы сможем стабилизировать ценовую ситуацию с этими продуктами», — подчеркнул министр.
Ранее Росстат сообщил, что сильнее всего за последнюю неделю подорожали огурцы и помидоры — на 10,85 и 9,66% соответственно. На 4,35% выросла стоимость картофеля. При этом в среднем цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,8%, так как яблоки подешевели на 1,38%, морковь — на 0,98%, а репчатый лук — на 0,31%. В целом в период с 5 по 11 октября недельная инфляция в России замедлилась до 0,22%. При этом с начала года потребительские цены в России увеличились на 5,71%.