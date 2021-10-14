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Правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку овощеводства

Ведомости

Правительство в 2022 г. выделит дополнительно 5 млрд руб. на развитие овощеводства в России, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

«В целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить порядка 5 млрд руб. в 2022 г., также предусматриваем увеличение финансирования на последующие годы. Это позволит увеличить объем производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%», — цитирует «РИА Новости» Патрушева.

Среди мер, на которые выделяются деньги, вовлечение в оборот земель под овощеводство и мелиоративные мероприятия, увеличение объемов производства овощей открытого и закрытого грунта, техническое переоснащение производственных мощностей, строительство овоще- и картофелехранилищ, льготная транспортировка овощей и льготное кредитование, создание селекционно-семеноводческих центров, указал Патрушев.

Кроме того, в этом году дополнительно выделят еще 10 млрд руб. субсидий на компенсацию животноводческим предприятиям части затрат на закупку кормов. А в следующем году увеличат господдержку животноводства, отметил глава Минсельхоза.

«Рассчитываем, что перечисленные предложения, предложенные меры дадут результат и мы сможем стабилизировать ценовую ситуацию с этими продуктами», — подчеркнул министр.

Ранее Росстат сообщил, что сильнее всего за последнюю неделю подорожали огурцы и помидоры — на 10,85 и 9,66% соответственно. На 4,35% выросла стоимость картофеля. При этом в среднем цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,8%, так как яблоки подешевели на 1,38%, морковь — на 0,98%, а репчатый лук — на 0,31%. В целом в период с 5 по 11 октября недельная инфляция в России замедлилась до 0,22%. При этом с начала года потребительские цены в России увеличились на 5,71%.

Ранее по теме: Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных