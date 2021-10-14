Правительство выделит 5 млрд рублей на поддержку овощеводства

Ранее Росстат сообщил, что сильнее всего за последнюю неделю подорожали огурцы и помидоры — на 10,85 и 9,66% соответственно. На 4,35% выросла стоимость картофеля. При этом в среднем цены на плодоовощную продукцию увеличились на 1,8%, так как яблоки подешевели на 1,38%, морковь — на 0,98%, а репчатый лук — на 0,31%. В целом в период с 5 по 11 октября недельная инфляция в России замедлилась до 0,22%. При этом с начала года потребительские цены в России увеличились на 5,71%.