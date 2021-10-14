В ЕС оценили достаточность запасов газа в европейских хранилищах

Цены на газ в Европе продолжают падение после рекордов, установленных 6 октября, когда этот энергоресурс на пике торговался близко к $2000 за 1000 кубометров. Однако в тот же день торги закрылись на уровне $1287, а 7 октября — на уровне $1158. Уже в понедельник, 11 октября, стоимость ноябрьского фьючерса на TTF снизилась более чем на 3% к расчетной цене пятницы — почти до $1015.