В ЕС оценили достаточность запасов газа в европейских хранилищах
Запасов газа в подземных хранилищах ЕС должно хватить на зиму, если не будет экстремальных холодов или каких-то экстренных происшествий, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
«Подземные хранилища газа к началу зимнего сезона заполнены меньше среднего показателя на этот период. В настоящее время в Европе хранилища заполнены на 77%, и этот показатель каждый день растет», — сообщила она (цитата по «Интерфаксу»). Симсон назвала такие объемы с учетом зимнего прогноза Европейской сети операторов газотранспортных систем скудными, однако достаточными. По ее словам, если предстоящая зима в Европе будет невероятно холодной и будут непредвиденные перебои поставок, ЕС понадобится больше газа.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что традиционно летом страны Евросоюза пополняли свои запасы газа в подземных хранилищах, однако после прошедшей аномально холодной зимы это не было сделано. Члены ЕС стали закупать газ на спотовом рынке, что способствовало росту цен на топливо.
Цены на газ в Европе продолжают падение после рекордов, установленных 6 октября, когда этот энергоресурс на пике торговался близко к $2000 за 1000 кубометров. Однако в тот же день торги закрылись на уровне $1287, а 7 октября — на уровне $1158. Уже в понедельник, 11 октября, стоимость ноябрьского фьючерса на TTF снизилась более чем на 3% к расчетной цене пятницы — почти до $1015.
Эксперты связывают высокую волатильность цен на газовом рынке Европы в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона и недостаточной ветрогенерацией из-за погодных условий.