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В Германии опровергли утверждения о несоблюдении Россией газовых контрактов

Ведомости

Правительство Германии официально опровергло утверждения о несоблюдении Россией контрактов на поставку газа в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

«Правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ на мой вопрос касательно того, есть ли признаки, что причиной повышения цен на газ является несоблюдение российскими поставщиками энергоресурсов своих обязательств в рамках действующих контрактов», — цитирует агентство депутата. По его словам, у немецкого правительства нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств. Кроме того, скорейший ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» способствовал бы снижению цен на газ в Европе, добавил Эрнст.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе связан с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. По его словам, главной отличительной чертой данного сектора является непостоянство выработки электроэнергии. Он пояснил, что из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии, в результате чего цены на электричество выросли, что стало спусковым крючком для роста цен на газ на спотовом рынке. Путин напомнил, что когда Европа делала ставку на атомную и газовую генерацию, таких кризисов не было.

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE 13 октября выросла до $1130 за 1000 куб. м. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к закрытию торгов установилась на уровне около $1130 за 1000 куб. м, или €94,4 за МВт\ч. Таким образом, общий рост цены за день составил более 10%.

Ранее по теме: Путин связал рост цен на газ в Европе с ветряными электростанциями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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