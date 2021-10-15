Набиуллина заявила о росте цен на продукты выше инфляции
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что средний чек ее еженедельной продуктовой корзины вырос выше показателя общей инфляции. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Фанимани».
«Я покупаю в интернет-магазинах с доставкой, но, конечно, я заметила, что средний чек у меня вырос больше, чем показатель общей инфляции», — сообщила она. Набиуллина отметила, что личная, ощущаемая инфляция всегда выше официального показателя. Главная причина инфляции в том, что спрос превышает предложение. На него влияют проблемы с логистикой и восстановлением предприятий, которые появились из-за пандемии, поэтому предложение не может так быстро удовлетворить спрос, который очень быстро восстановился, объяснила Набиуллина.
По ее словам, «у каждого своя структура потребления», и «личная инфляция» людьми ощущается выше показателя Росстата. «Когда у вас цены выросли на что-то сильно, вы на это реагируете. Вы не замечаете товары, цены на которые стабильны,— рис, молочные продукты, чай, кофе. Есть группа товаров, на которые рост цен сильно меньше инфляции, мы этого не замечаем. Это вот такое психологическое восприятие. Вот этот разрыв между восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой», — считает глава ЦБ.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил тогда, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции (15,17% г/г в сентябре), связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. В итоге Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.