Набиуллина заявила о росте цен на продукты выше инфляции

По ее словам, «у каждого своя структура потребления», и «личная инфляция» людьми ощущается выше показателя Росстата. «Когда у вас цены выросли на что-то сильно, вы на это реагируете. Вы не замечаете товары, цены на которые стабильны,— рис, молочные продукты, чай, кофе. Есть группа товаров, на которые рост цен сильно меньше инфляции, мы этого не замечаем. Это вот такое психологическое восприятие. Вот этот разрыв между восприятием и реальной инфляцией, конечно, сейчас большой», — считает глава ЦБ.