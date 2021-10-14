Минэк назвал механизмы сдерживания инфляции в России
Снизить влияние ситуации на мировых рынках на инфляцию в России сейчас позволяют демпферы, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития.
«Большую часть нагрузки от повышения мировых цен по наиболее чувствительным рынкам удается нивелировать за счет демпферов. Например, по зерновым при нынешних мировых ценах влияние демпфера на сдерживание потребительской инфляции оценивается в 0,4%» — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве заявили, что стоимость пшеницы на российском рынке растет в три раза медленнее, чем на мировом, а ячменя — почти в четыре раза медленнее. Цены на подсолнечное масло от производителей в России снизились на 0,6%, тогда как мировые повысились на 2,6%.
Россия ввела механизм зернового демпфера, предусматривающего гибкие экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень, 2 июня. Демпфер по подсолнечному маслу заработал в стране с 1 сентября.
Со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Минэкономразвития заявило, что в сентябре индекс продовольственных цен в мире вырос на 19,9% с начала года и на 32,8% — в годовом выражении. Так, цены на пшеницу за год увеличились на 41%, сахар — на 53,5%, достигнув максимума с февраля-марта 2017 г., растительного масла — на 61,2%.
«Российская экономика — открытая, поэтому на нее оказывают влияние внешние процессы», — заявили в ведомстве. Ранее об этом же рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высокие показатели годовой инфляции.
Говоря об удорожании пшеницы, в Минэкономразвития заявили, что риски роста мировых цен на нее сохраняются. В то же время смягчить негативный эффект может увеличение производства за счет высокого урожая в некоторых регионах Восточной Европы. Что касается сахара, то сейчас прогнозы по объему предложения в мире улучшены за счет роста производства в Азии и Европе, отметили в ведомстве, пояснив, что это должно сдержать инфляцию.
Риски дальнейшего повышения цен на растительное масло в министерстве оценили как невысокие. «Несмотря на отставание темпов уборки, ожидается хороший урожай в России», — отметили в ведомстве.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. — 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. Министр экономического развития Максим Решетников заявил тогда, что основной вклад в ускорение темпов роста потребительских цен вносит продовольственная инфляция, обусловленная прежде всего удорожанием плодоовощной продукции (15,17% г/г в сентябре), связанным с существенным отставанием темпов уборки урожая. В итоге Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 г. с 5,8 до 7,4%.