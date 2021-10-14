Минэк назвал механизмы сдерживания инфляции в России

Говоря об удорожании пшеницы, в Минэкономразвития заявили, что риски роста мировых цен на нее сохраняются. В то же время смягчить негативный эффект может увеличение производства за счет высокого урожая в некоторых регионах Восточной Европы. Что касается сахара, то сейчас прогнозы по объему предложения в мире улучшены за счет роста производства в Азии и Европе, отметили в ведомстве, пояснив, что это должно сдержать инфляцию.