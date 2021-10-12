Песков объяснил повышение прогноза по инфляции на 2021 год

«Потому что Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является, во-первых, [частью] международной экономической жизни, и тенденция в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее — они являют собой гнет для цен. К сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния, значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить, конечно, не может ни одна страна», — сказал он, отвечая на вопрос, почему, по мнению Кремля, не удается решить проблему с ростом цен в стране.