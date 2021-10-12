Песков объяснил повышение прогноза по инфляции на 2021 год
Высокие темпы роста цен в России обусловлены влиянием ситуации на мировых рынках, которого страна не может избежать, так как участвует в международной экономической жизни, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Потому что Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является, во-первых, [частью] международной экономической жизни, и тенденция в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее — они являют собой гнет для цен. К сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния, значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить, конечно, не может ни одна страна», — сказал он, отвечая на вопрос, почему, по мнению Кремля, не удается решить проблему с ростом цен в стране.
Ранее сегодня Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции, причем, как пояснил глава ведомства Максим Решетников, основные проблемы находятся на стороне предложения. В связи с этим Минэкономразвития и Минсельхоз уже разработали план первоочередных мер по расширению предложения.
Продовольственная инфляция ускорилась прежде всего из-за удорожания плодоовощной продукции, связанного с существенным отставанием темпов уборки урожая ввиду погодных условий и нехватки рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений, отметил Решетников. Монетарные компоненты инфляции — непродовольственные товары, услуги — постепенно стабилизируются, добавил он.
В сентябре инфляция в России достигла максимума с июня 2016 г. и составила 7,4%. При этом продовольственные товары подорожали на 8,67%, причем продукты — на 10,2%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 8,06%, а услуг — на 4,22%.