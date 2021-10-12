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Песков объяснил повышение прогноза по инфляции на 2021 год

Ведомости

Высокие темпы роста цен в России обусловлены влиянием ситуации на мировых рынках, которого страна не может избежать, так как участвует в международной экономической жизни, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Потому что Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является, во-первых, [частью] международной экономической жизни, и тенденция в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее — они являют собой гнет для цен. К сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния, значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить, конечно, не может ни одна страна», — сказал он, отвечая на вопрос, почему, по мнению Кремля, не удается решить проблему с ростом цен в стране.

Ранее сегодня Минэкономразвития резко повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 г. — с 5,8 до 7,4%. Главной причиной этого стало ускорение продовольственной инфляции, причем, как пояснил глава ведомства Максим Решетников, основные проблемы находятся на стороне предложения. В связи с этим Минэкономразвития и Минсельхоз уже разработали план первоочередных мер по расширению предложения.

Продовольственная инфляция ускорилась прежде всего из-за удорожания плодоовощной продукции, связанного с существенным отставанием темпов уборки урожая ввиду погодных условий и нехватки рабочей силы в ряде регионов в условиях карантинных ограничений, отметил Решетников. Монетарные компоненты инфляции — непродовольственные товары, услуги — постепенно стабилизируются, добавил он.

В сентябре инфляция в России достигла максимума с июня 2016 г. и составила 7,4%. При этом продовольственные товары подорожали на 8,67%, причем продукты — на 10,2%. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась на 8,06%, а услуг — на 4,22%.

Ранее по теме: Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных